Джокович о том, что успел закончить матч с Вавринкой до темноты: «Чувствовал, как приближается комендантский час»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Стэн Вавринка Теннис

Новак Джокович прокомментировал победу над Стэном Вавринкой в третьем круге «Уимблдона».

Он выиграл 6:3, 6:1, 7:6(5).

«Первые два сета мне понравились. Потом было немного драматично. Кажется, мой уровень немного упал, а он наоборот прибавил, трибуны подключились.

Чувствовал, как приближается комендантский час (улыбается). Выходя на корт, мы оба знали, что сможем сыграть максимум три сета. Так что если кто-то хотел закончить сегодня, то ему нужно было выиграть три сета подряд. Очень рад, что это был я.

Все выглядело безупречно после двух сетов. Потом, как я уже сказал, он прибавил. Он мультичемпион «Больших шлемов», много раз бывал в таких ситуациях. Стэн дважды обыгрывал меня в финалах «Шлемов». Так что у него большой опыт в таких условиях. Я знал, что он не будет сдаваться.

После второго сета он переоделся и вышел уже другим игроком. Мы шли нога в ногу, поэтому справедливо, что все решилось на тай-брейке».

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5 комментариев

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corazón blanco
А Новак хорош)
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инок
Всех болельщиков Джоковича с очередной победой.
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S.Graf
О сопернике, снова о сопернике, и опять о сопернике, и только потом, мимоходом, о себе и своей игре.
Достойно и благородно, таков Nо1е всегда.
Next- и nextNextGen’ам стоило бы поучиться. Особенно одному испанскому и одному полугреЦCкому любителям самолюбования, самовосхищения и прочих само-
+1
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Syndycate
А что, даже на центральных кортах света нет?)
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