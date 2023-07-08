Джокович о том, что успел закончить матч с Вавринкой до темноты: «Чувствовал, как приближается комендантский час»

Новак Джокович прокомментировал победу над Стэном Вавринкой в третьем круге «Уимблдона».

Он выиграл 6:3, 6:1, 7:6(5).

«Первые два сета мне понравились. Потом было немного драматично. Кажется, мой уровень немного упал, а он наоборот прибавил, трибуны подключились.

Чувствовал, как приближается комендантский час (улыбается). Выходя на корт, мы оба знали, что сможем сыграть максимум три сета. Так что если кто-то хотел закончить сегодня, то ему нужно было выиграть три сета подряд. Очень рад, что это был я.

Все выглядело безупречно после двух сетов. Потом, как я уже сказал, он прибавил. Он мультичемпион «Больших шлемов», много раз бывал в таких ситуациях. Стэн дважды обыгрывал меня в финалах «Шлемов». Так что у него большой опыт в таких условиях. Я знал, что он не будет сдаваться.

После второго сета он переоделся и вышел уже другим игроком. Мы шли нога в ногу, поэтому справедливо, что все решилось на тай-брейке».

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