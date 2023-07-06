Вавринка о том, удивлен ли он успехам Джоковича на траве: «Вы видели, как он играет? Назовите хоть одну слабость. Он идеальный игрок»

Стэн Вавринка ответил, удивлен ли он успехам Новака Джоковича на «Уимблдоне».

Они встретятся в третьем круге.

– Не удивлен. Вы видели, как он играет? (Улыбается). Назовите хоть одну слабость. Он идеальный игрок.

У него все так чисто. Он выполняет идеальный удар в нужный момент. Мне очень нравится смотреть, как он играет.

– Вы можете его обыграть?

– Я не знаю (улыбается). Мне нужно выйти на корт, показывать свою лучшую игру, как и в прошлом. Но я уже давно не играл на таком уровне.

Будет интересно. Надеюсь, я смогу навязать борьбу. Но если посмотреть на последние результаты, будет тяжело.

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