Вавринка о том, удивлен ли он успехам Джоковича на траве: «Вы видели, как он играет? Назовите хоть одну слабость. Он идеальный игрок»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Стэн Вавринка Теннис

Стэн Вавринка ответил, удивлен ли он успехам Новака Джоковича на «Уимблдоне».

Они встретятся в третьем круге.

– Не удивлен. Вы видели, как он играет? (Улыбается). Назовите хоть одну слабость. Он идеальный игрок.

У него все так чисто. Он выполняет идеальный удар в нужный момент. Мне очень нравится смотреть, как он играет.

– Вы можете его обыграть?

– Я не знаю (улыбается). Мне нужно выйти на корт, показывать свою лучшую игру, как и в прошлом. Но я уже давно не играл на таком уровне.

Будет интересно. Надеюсь, я смогу навязать борьбу. Но если посмотреть на последние результаты, будет тяжело.

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2 комментария

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Istianoff
Однажды он обыграл практически идеального Новака)
+2
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+2
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Боримир
Ждём зарубы
0
0
0
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