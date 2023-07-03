Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси в матче первого круга турнира Уимблдон 2023 встретится с венгерской теннисисткой Панной Удварди. Матч соперниц состоится 4 июля на Центральном корте, начало не ранее 18:45 по московскому времени.

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Арина Соболенко одна из фавориток женской сетки турнира, она вышла на пик своей карьеры и находится в отличной форме. В этом сезоне белоруска впервые выиграла турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии. В Мадриде на грунте у нее была еще одна победа в финале над первой ракеткой мира Игой Швентек. Специалисты прочили обоим встречу в финале Ролан Гаррос, но Арина неожиданно уступила в полуфинале чешской теннисистке Каролине Муховой. На всех турнирах Большого шлема Соболенко доходила, как минимум, до полуфинала, в том числе и на Уимблдоне в 2021 году. Прошлогодний турнир по известным причинам теннисисты из России и Беларуси не играли, и на этот раз Арина постарается взять еще одну вершину. Подготовку к Wimbledon Соболенко проходила на турнире в Берлине, выбыла во втором круге после поражения от россиянки Вероники Кудерметовой, но смогла приспособиться к травяному покрытию в боевых условиях. Главное. что должно беспокоить многочисленную армию поклонников белоруски, ее нестабильная игра, что и стало во многом причиной ее поражения во Франции. Надежда на то,что она сделала выводы

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Соперница Арины находится в начале девятой десятки рейтинга WTA. Панне Удварди 24 года, живет и тренируется она в Майами. К первым успехам пришла только в прошлом году, когда выиграла свой первый челленджер в одиночном разряде. В сентябре 2022 года добилась наивысшей позиции в рейтинге WTA — 76-й. Тогда же Панна дебютировала в основной сетке турниров Большого шлема. В Австралии и Франции она не смогла преодолеть барьер первого круга, а на Уимблдоне смогла выйти во второй раунд, и это пока ее высшее достижение на мейджорах. Травяной сезон очень короток, и Удварди решила подготовиться к Уимблдону на турнире в Истбурне, но уже в первом круге уступила румынской теннисистке Ане Богдан. Всего в карьере Панна провела на траве в официальных турнирах 45 поединков, в 28 из них одержала победу и, в целом, считает для себя траву одним из любимых покрытий.

покрытие корта — трава

рейтинг WTA Соболенко — 2

победы/поражения Соболенко в 2023 году — 35/7

победы/поражения Соболенко на траве — 1/1

рейтинг WTA Удварди — 82

победы/поражения Удварди в 2023 году — 9/12

победы/поражения Удварди на траве — 0/1

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Соболенко — Удварди

Арина Соболенко в пяти последних матчах будучи фавориткой с коэффициентом менее 1,20 лишь в одном случае подарила сопернице сет. Панна Удварди неудачно играет с соперницами, находящимися в рейтинге на высоких позициях, восемь последних матчей подряд с теннисистками из Топ-50 она проиграла.

Уимблдон: Арина Соболенко – Панна Удварди прямая трансляция матча 04.07.2023

Статистика личных встреч Соболенко — Удварди

Ранее Соболенко и Удварди ни разу не пересекались на турнирах между собой, предстоящая встреча станет для них первой.

Прогноз на матч Соболенко — Удварди

Соболенко однозначный фаворит предстоящего поединка, и сложно представить, что сможет противопоставить мощи и напору соперницы Панна Удварди. Мы знаем, что Арина на какой-то момент может выключится из игры, делать двойные ошибки и дарить сопернице очки и даже геймы, но в данном случае у венгерки шансов мало. Такого же мнения придерживаются букмекеры. Winline предлагает на победу белоруски коэффициент 1,03, успех Удварди оценивается коэффициентом 13,00.

Наш прогноз: в первую очередь, нужно подумать, какое количество геймов может отдать Соболенко. Букмекеры считают, что около четырех, поэтому можно поставить на тотал меньше 17,5. Можно рассмотреть вариант с форой в отношении Удварди плюс 7,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023