В первом круге Уимблдонского турнира вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси встретится с венгерской теннисисткой Панной Удварди. Матч состоится 4 июля, ориентировочное начало не ранее 18:45 по московскому времени.

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Встреча соперниц пройдет на Центральном корте. Прямую видеотрансляцию матча теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Для Арины Соболенко первый круг любого турнира это такая дежурная стадия, которую нужно проходить не задумываясь. Последние два сезона теннисистка демонстрирует стабильно уверенные результаты, чего, порой, не скажешь про отдельные матчи. В них Арина иногда допускает временные провалы и совершает элементарные ошибки. Фирменными стали ее двойные. Все это она компенсирует плюсами своей игры, мощной подачей, точными ударами по линии и быстрым передвижением по корту. Недаром многие специалисты говорят, что если исправить пробелы, то Арине не было бы равных.

Соболенко — Удварди прогноз на матч Уимблдон 2023

В первом круге белоруске будет противостоять не самая сложная соперница. Для Панны Удварди прошлый сезон и начало нынешнего тоже можно назвать успешным. Она смогла выйти на новый уровень и даже выиграть первый челленджер в карьере. Вот только уровни по сравнению с Соболенко у них разные. Лучшие достижение венгерской теннисистки на турнирах Большого шлема — выход во второй круг Уимблдона в прошлом году. Вряд ли сейчас получится повторить тот успех. Надежда только на то, что Арина встанет не с той ноги, или у нее внезапно кончатся силы.

На траве у соперниц в этом сезоне минимум поединков. Арина на турнире в Берлине в первом круге выиграла, но проиграла во втором. Панна на очередном челленджере не смогла преодолеть первый барьер. Ранее соперницы не встречались. У специалистов и букмекеров сомнений в исходе предстоящего поединка нет. Даже если процент ошибок Соболенко будет зашкаливающий, мастерство позволит ей забрать этот матч. Букмекеры полностью на ее стороне. Winline предлагает на победу Арины коэффициент 1,03, успех Удварди оценивается коэффициентом 13,00.

Результаты Уимблдон 2023

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