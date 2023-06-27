Маррей о том, кто GOAT: «Если исходить из титулов на ТБШ, то нужно отдать это звание Новаку, но для меня все чуть сложнее».

Теги Новак Джокович Энди Маррей ATP GOAT Теннис

Энди Маррей ответил, считает ли Новака Джоковича величайшим в истории.

«Если исходить из титулов на «Больших шлемах», то нужно отдать это звание Новаку, но для меня все чуть сложнее».

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

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11 комментариев

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old folk
Если исходить из титулов ТБШ - Новаку
из недель на первой строчке - Новаку
количества Мастерсов - Новаку
количества «больших» титулов - Новаку
наличия некалендарного Шлема - Новаку
баланса встреч между биг-3 или биг-4 - Новаку
ну и тд)
понятно, что Новак почти по всем статистическим показателям к концу карьеры будет номером 1 в теннисе
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justbored
Просто для простофиль. А также фанатов отдельных спортсменов.
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Yony
А для меня Борг. Или Лэйвер. ИМХО, конечно
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Сергей Орлов
Ответ Хозяин патриотов
Надаль, Джокович, Федерер. Именно в таком порядке. А через 15 лет на первых двух строчках будут 2 испанца. И как бы больно от этого факта не было болельщикам Роджера и серба, но нужно просто принять это. В конце концов жизнь на этом не заканчивается.
Какая чушь)
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Хозяин патриотов
Ответ Alex Morhan
Да, у Энди всё сложнее. Но вот спроси его против кого бы предпочёл выйти в финале Австралии и ответ сразу станет проще.
И также все мы знаем против кого из Большой тройки Энди бы предпочел выйти в финале US Open)
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Alex Morhan
Ответ Хозяин патриотов
И также все мы знаем против кого из Большой тройки Энди бы предпочел выйти в финале US Open)
Ну, можно сравнивать по каждому турниру. А есть личные встречи. Там у Рафы с Новаком огромное преимущество, а Роджера преимущество в три победы(14-11)
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justbored
Ответ Nikolay Stavrogin
Блин, прям кампания какая-то началась, называется наверное "не только титулы важны") Причём помню прошлый год, когда Рафа слямзил ао и вышел вперёд в гонке - титул величайшего западный мир тут же отдал ему)) Вышел Новак вперёд -все по другому) И вот кстати в прошлом году это было гораздо уместнее, потому что если разобраться, между рафой и роджем не такое большое расстояние в величайшести) Родж впереди рафы по количеству недель #1, количеству итоговых 0-6, ао, юсо и уимблдонов. Родж в топ3 истории на траве и харде. То есть он уступает только в количестве рг, личке, из-за грунта опять же и мастерсов) Родж номер 1 эпохи 00, Ноле эпохи 10х, а Рафа и там и там намбер ту)
"Не только титулы важны" считалось здравым смыслом когда-то. Вашему поколению не понять.
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