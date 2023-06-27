Маррей о том, кто GOAT: «Если исходить из титулов на ТБШ, то нужно отдать это звание Новаку, но для меня все чуть сложнее».
Энди Маррей ответил, считает ли Новака Джоковича величайшим в истории.
«Если исходить из титулов на «Больших шлемах», то нужно отдать это звание Новаку, но для меня все чуть сложнее».
Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо
из недель на первой строчке - Новаку
количества Мастерсов - Новаку
количества «больших» титулов - Новаку
наличия некалендарного Шлема - Новаку
баланса встреч между биг-3 или биг-4 - Новаку
ну и тд)
понятно, что Новак почти по всем статистическим показателям к концу карьеры будет номером 1 в теннисе