Маррей о том, кто GOAT: «Если исходить из титулов на ТБШ, то нужно отдать это звание Новаку, но для меня все чуть сложнее».

Энди Маррей ответил, считает ли Новака Джоковича величайшим в истории.

«Если исходить из титулов на «Больших шлемах», то нужно отдать это звание Новаку, но для меня все чуть сложнее».

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

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