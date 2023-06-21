Федерер о том, считает ли Джоковича величайшим в истории: «Пока Рафа играет, я не могу определенно сказать, что да»

Роджер Федерер ответил, считает ли Новака Джоковича величайшим в истории.

«Что лучше? Выиграть «Уимблдон» в 17, как Беккер, или «Ролан Гаррос» в 36, как Новак? Я не знаю.

У него совершенно монументальные достижения. Этого может быть достаточно. Но пока Рафа играет, я не могу определенно сказать, что да».

Как Джокович стал величайшим в истории? Как менял игру и развивал тело? Сейчас все расскажем

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