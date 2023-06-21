Федерер о том, считает ли Джоковича величайшим в истории: «Пока Рафа играет, я не могу определенно сказать, что да»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP GOAT Теннис

Роджер Федерер ответил, считает ли Новака Джоковича величайшим в истории.

«Что лучше? Выиграть «Уимблдон» в 17, как Беккер, или «Ролан Гаррос» в 36, как Новак? Я не знаю.

У него совершенно монументальные достижения. Этого может быть достаточно. Но пока Рафа играет, я не могу определенно сказать, что да».

Как Джокович стал величайшим в истории? Как менял игру и развивал тело? Сейчас все расскажем

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5 комментариев

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Великий Алонсо
Сколько бы там не говорили, что Рафа универсален и везде выиграл ТБШ, но нет - он определенно грунтовый червь, Джокович же доминировал и доминирует на всех покрытиях. Рафа лучший грунтовик в истории, несомненно, Джокович же лучший игрок в истории в целом. Федерер втиснулся между ними, похуже Джоковича, но получше Надаля, как-то так.
+11
-8
+3
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Alex Morhan
В целом я согласен. Хоть и считаю Новака Величайшим, сильнейшим если уточнять. Просто подвести итоги лучше по завершению. Но я жду не Надаля и возможного 15 Гарроса, а продолжения от Новака. Он уж точно ещё не закончил
+3
0
+3
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Istianoff
Нельзя этим троим этот вопрос задавать.
+3
-2
+1
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