Иван Любичич: «Если Джокович выиграет еще несколько «Шлемов», тогда все споры о величайшем будут бессмысленными»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Иван Любичич Новак Джокович ATP GOAT Теннис

Бывший тренер Роджера Федерера Иван Любичич ответил, считает ли Новака Джоковича величайшим в истории.

«Я чувствую, что Новак уже самый успешный, но слово «величайший» подразумевает субъективность и личные предпочтения. Думаю, хорошо, что у каждого свое мнение о том, кто величайший. Пусть люди обсуждают. Если смотреть на другие виды спорта – в футболе, например, уже точно ясно, кто величайший. В баскетболе все согласны с тем, что это Майкл Джордан [GOAT], но в плане титулов он не лучший.

Это то, кто больше всего повлиял на тебя лично – для трети мира это Федерер, для еще одной – Надаль и для последней трети – Новак. Если Новак выиграет еще несколько «Шлемов» – а это сейчас кажется очень вероятным – тогда все споры будут бессмысленными. Если у Новака в итоге будет на 5-10 «Шлемов» больше, чем у остальных, больше таких разговоров не будет».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Доминирует в личке над обоими, выиграл больше шлемов, каждый шлем выиграл минимум по 3 раза, больше мастерсов взял, дольше был первой ракеткой, что ещё надо?) Олимпийское золото в одиночке разве что
Меня в своё время коробило что Рафа доминирует в личке над Федосом, но имел меньше шлемов. А то что Новак обогнал Рафу по шлемам, не вызывает бомбежа, он молодец.
На ближайшем Уиме подставит под сомнение единоличное доминирование Федоса на турнире, сравнявшись по победам - 8
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arseny572
Люба, а почему так мало, всего 5-10?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.Graf
Т.е. когда больше на 1-3, то это каГбэ нещитово? А вот когда на 10, то такибыть, чивоуштам
Что курит этот Ваня ....
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
Выложите ещё мнение Хачанова, он выдал сегодня))
Фед величайший, так как семьянин, красивый и смешно шутит))
Я весь день ржу))
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
as009595@icloud.com
Ответ Serg Leone
Надо, чтобы пиковый Роджер образца 2006 года, когда он выиграл 12 турниров за сезон при 92 победах в сезоне (рекорд новой эры по количеству побед в сезоне) сыграл на всех покрытиях с пиковым Новаком образца 2011 года. Только так можно понять кто лучше. Но получалось, что у фанов Джоковича есть отмазка, что Новак был тогда ещё молод и не вышел на пик, а у фанов Роджера, что Родд уже был не на пике к тому времени. Поэтому споры будут всегда. А в личке там совсем небольшое преимущество. Причём если смотреть на вашу любимую статистику, то половину матчей Роджер проиграл Новаку имея лучшие статы, а это говорит о том, что причина поражений Роджера зачастую кроется исключительно в его голове и психике, но никак не в более плохой игре.
Ну пикового Новака Роджер на рг закрыл и чуть на юс опен тоже)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Morhan
Ответ Serg Leone
Фанаты Джоковича такие упорные. Ну ясно же, что Федерер образца 2005-2006 уничтожил бы пикового Новака. И в глубине души они это понимают, поэтому сунут везде свою статистику. Роджер даже в 2011 году обыграл его на РГ и почти обыграл на ЮСОпен, тот еле ноги от него у нёс, а в сезоне 2005-2006 года он был ещё сильнее и думаю обыграл бы его не только на Уиме, РГ и ЮСОпен, но и в любимой Новаком Австралии.
Цифры говорят обратное. Сезон 2015 Новака опять же лучший в истории. 6 мастерсов (рекорд), 8 финалов, 3 шлема, 4 финала, 31 победа над топ-10 (рекорд, возможно на века). А у Роджера есть только его фанатики(ты живой пример), которые рассказывают байки, основанные лишь на их несколько предвзятом мнение
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serg Leone
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Alex Morhan
Это твои фантазии. Роджер в 2005-2006 играл с людьми конкретно слабее Вавринки/Маррея/Дель Потро и без самого Новака и с подростком Надалем, который его побеждал даже на харде, и уничтожал на РГ. Потом этот же Роджер отдал Рафе Уим, а в 2009 и АО, как и финал Хуану в Нью-Йорке. В 10/11 с матч-боллов отдавал ЮСО Новаку, а дальше лучше и не вспоминать. Когда появились соперники, там и начались проблемы и одной красоты игры для побед оказалось недостаточно ...
Пошли отмазки, у меня глаза есть. Роджер образца 2006 я помню как играл, и помню как играл Новак в 2011 году. У Новака не были ни шанса. Он даже Роддику на харде постоянно проигрывал, хотя Роджер обыгрывал Роддика без проблем. Так что сказки о том, что у Роджера не было соперников это бред, Сафин, Надаль, Хьюитт, Роддик, Агасси это победители турниров БШ и первые ракетки мира.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serg Leone
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ as009595@icloud.com
Ну пикового Новака Роджер на рг закрыл и чуть на юс опен тоже)
Ну вот, но Фаны Новака этого не помнят.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mrs_mockery
На пять-десять шлемов? Всего-то?))
Похоже, Любичич так и не отошел от Уимба 2019.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
Новак величайший, аргумент про то, что у Джордана не больше всех титулов, но он считается величайшим не засчитан, потому что те, у кого больше титулов, типа Билла Рассела, играли в другую эпоху.
В свою эпоху он всех переехал.
Как и Новак.
Играли бы Родж, Рафа и Ноле в разную эпоху, спор мог бы быть бесконечным.
А так нет.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Генадий Адамов
да давно понятно, что Ноле мужик и имеет своё мнение не подстраиваясь под власть имущих, он и есть икона и Победитель, он на шлемах выигрывает потому что пластичный и выносливый, тот же Карасик тяжеловат, сколько шлемов по любому не возьмёт, Новак ещё пару возьмёт как минимум и это будет достижение на долго, как тот же рекорд Сотомайера в прыжках в высоту
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Morhan
Для Новака это хорошо. После карьеры уже можно будет выяснять, а пока больше несогласных/сомневающихся - больше мотивации
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Lamm
Федалям просто давно уже пора начать своё мнение объективно формулировать - "да Джокович величайший в истории тенниса, но лично мне больше нравилось как играл Федаль". Ну как бы и вопрос будет снят и все будут довольны. К чему все эти споры...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serg Leone
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ АРХАТ
Даже если бы такой матч состоялся и Федоса проиграл, его фаны нашли бы другие отмазки почему их кумир лучше)
Дело в том, что вряд ли проиграл, Роджер тогда всех сметал, кроме Надаля на грунте, и то на РГ он взял один сет у пикового грунтового Надаля со счётом 6:1 тогда.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serg Leone
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Nikolay Stavrogin
Новак величайший, аргумент про то, что у Джордана не больше всех титулов, но он считается величайшим не засчитан, потому что те, у кого больше титулов, типа Билла Рассела, играли в другую эпоху. В свою эпоху он всех переехал. Как и Новак. Играли бы Родж, Рафа и Ноле в разную эпоху, спор мог бы быть бесконечным. А так нет.
Надаль и Джокович почти одногодки, но Роджер постарше на 5- 6 лет и его пик пришёлся на 2004-2007 года. Так что не нет, а да. Роджер игрок эпохи Хьюита, Сафина и Роддика, но никак не этих ребят. Просто его талант был настолько большим, что он смог сражаться даже с ребятами, которые его моложе, выносливее, да и к тому же с более крепкими нервами.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Morhan
Ответ Alex Lamm
Федалям просто давно уже пора начать своё мнение объективно формулировать - "да Джокович величайший в истории тенниса, но лично мне больше нравилось как играл Федаль". Ну как бы и вопрос будет снят и все будут довольны. К чему все эти споры...
Это тоже забавная формулировка. Словно Федаль один человек или как будто они сильно друг на друга похожи. А это не совсем так, стиль игры, любимое покрытие/турниры, да и характеры даже разные.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cube Litening C:68X
Да кого сейчас обыгрывать,одни днари остались..😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serg Leone
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ АРХАТ
Доминирует в личке над обоими, выиграл больше шлемов, каждый шлем выиграл минимум по 3 раза, больше мастерсов взял, дольше был первой ракеткой, что ещё надо?) Олимпийское золото в одиночке разве что Меня в своё время коробило что Рафа доминирует в личке над Федосом, но имел меньше шлемов. А то что Новак обогнал Рафу по шлемам, не вызывает бомбежа, он молодец. На ближайшем Уиме подставит под сомнение единоличное доминирование Федоса на турнире, сравнявшись по победам - 8
Надо, чтобы пиковый Роджер образца 2006 года, когда он выиграл 12 турниров за сезон при 92 победах в сезоне (рекорд новой эры по количеству побед в сезоне) сыграл на всех покрытиях с пиковым Новаком образца 2011 года. Только так можно понять кто лучше. Но получалось, что у фанов Джоковича есть отмазка, что Новак был тогда ещё молод и не вышел на пик, а у фанов Роджера, что Родд уже был не на пике к тому времени. Поэтому споры будут всегда. А в личке там совсем небольшое преимущество. Причём если смотреть на вашу любимую статистику, то половину матчей Роджер проиграл Новаку имея лучшие статы, а это говорит о том, что причина поражений Роджера зачастую кроется исключительно в его голове и психике, но никак не в более плохой игре.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Ответ Serg Leone
Надо, чтобы пиковый Роджер образца 2006 года, когда он выиграл 12 турниров за сезон при 92 победах в сезоне (рекорд новой эры по количеству побед в сезоне) сыграл на всех покрытиях с пиковым Новаком образца 2011 года. Только так можно понять кто лучше. Но получалось, что у фанов Джоковича есть отмазка, что Новак был тогда ещё молод и не вышел на пик, а у фанов Роджера, что Родд уже был не на пике к тому времени. Поэтому споры будут всегда. А в личке там совсем небольшое преимущество. Причём если смотреть на вашу любимую статистику, то половину матчей Роджер проиграл Новаку имея лучшие статы, а это говорит о том, что причина поражений Роджера зачастую кроется исключительно в его голове и психике, но никак не в более плохой игре.
Даже если бы такой матч состоялся и Федоса проиграл, его фаны нашли бы другие отмазки почему их кумир лучше)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зорькин
Ответ Nikolay Stavrogin
Новак величайший, аргумент про то, что у Джордана не больше всех титулов, но он считается величайшим не засчитан, потому что те, у кого больше титулов, типа Билла Рассела, играли в другую эпоху. В свою эпоху он всех переехал. Как и Новак. Играли бы Родж, Рафа и Ноле в разную эпоху, спор мог бы быть бесконечным. А так нет.
При чём тут вообще Майкл Джордан из командного вида спорта?
Для полного кринжа надо с кем-нибудь из ногомячистов или шайбаклюшников сравнить.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
Ответ Зорькин
При чём тут вообще Майкл Джордан из командного вида спорта? Для полного кринжа надо с кем-нибудь из ногомячистов или шайбаклюшников сравнить.
В целом согласен, индивидуальные сложнее, но в командных тоже есть индивидуальные противостояния. Всегда так было.
Шак против Коби, Бёрд против Меджика, Меджик против Джордана, Роналду Месси и тд.
На этом вся реклама индустрии строится.
Ну и видимо многие клюют на эту уловку, оценивая командные и индивидуальные вперемешку, забывая, что в командных гораздо больше зависимости и нюансов
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Morhan
Ответ Nikolay Stavrogin
В целом согласен, индивидуальные сложнее, но в командных тоже есть индивидуальные противостояния. Всегда так было. Шак против Коби, Бёрд против Меджика, Меджик против Джордана, Роналду Месси и тд. На этом вся реклама индустрии строится. Ну и видимо многие клюют на эту уловку, оценивая командные и индивидуальные вперемешку, забывая, что в командных гораздо больше зависимости и нюансов
Ну, просто корреляция уровня/силы игрока и титулов разная. В теннисе ты лучший, это отражают твои победы/титулы/рекорды. А в баскетболе/футболе можно говорить, что этот игрок лучший, при этом не играет в команде ставшей чемпионом
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Morhan
Ответ Serg Leone
Пошли отмазки, у меня глаза есть. Роджер образца 2006 я помню как играл, и помню как играл Новак в 2011 году. У Новака не были ни шанса. Он даже Роддику на харде постоянно проигрывал, хотя Роджер обыгрывал Роддика без проблем. Так что сказки о том, что у Роджера не было соперников это бред, Сафин, Надаль, Хьюитт, Роддик, Агасси это победители турниров БШ и первые ракетки мира.
Глаза то есть у всех, видят только по-разному. Сафин/Хьюит и Роддик нанесли Роджеру поражений меньше, чем Рафа/Новак/Энди уже к 2008, будучи 20-летними, Агасси тогда заканчивал. Рассказывай сказки дальше)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Morhan
Ответ mrs_mockery
На пять-десять шлемов? Всего-то?)) Похоже, Любичич так и не отошел от Уимба 2019.
Верит в Новака так сильно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий