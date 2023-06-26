Иван Любичич: «Если Джокович выиграет еще несколько «Шлемов», тогда все споры о величайшем будут бессмысленными»
Бывший тренер Роджера Федерера Иван Любичич ответил, считает ли Новака Джоковича величайшим в истории.
«Я чувствую, что Новак уже самый успешный, но слово «величайший» подразумевает субъективность и личные предпочтения. Думаю, хорошо, что у каждого свое мнение о том, кто величайший. Пусть люди обсуждают. Если смотреть на другие виды спорта – в футболе, например, уже точно ясно, кто величайший. В баскетболе все согласны с тем, что это Майкл Джордан [GOAT], но в плане титулов он не лучший.
Это то, кто больше всего повлиял на тебя лично – для трети мира это Федерер, для еще одной – Надаль и для последней трети – Новак. Если Новак выиграет еще несколько «Шлемов» – а это сейчас кажется очень вероятным – тогда все споры будут бессмысленными. Если у Новака в итоге будет на 5-10 «Шлемов» больше, чем у остальных, больше таких разговоров не будет».
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Меня в своё время коробило что Рафа доминирует в личке над Федосом, но имел меньше шлемов. А то что Новак обогнал Рафу по шлемам, не вызывает бомбежа, он молодец.
На ближайшем Уиме подставит под сомнение единоличное доминирование Федоса на турнире, сравнявшись по победам - 8
Что курит этот Ваня ....
Фед величайший, так как семьянин, красивый и смешно шутит))
Я весь день ржу))
Похоже, Любичич так и не отошел от Уимба 2019.
В свою эпоху он всех переехал.
Как и Новак.
Играли бы Родж, Рафа и Ноле в разную эпоху, спор мог бы быть бесконечным.
А так нет.
Для полного кринжа надо с кем-нибудь из ногомячистов или шайбаклюшников сравнить.
Шак против Коби, Бёрд против Меджика, Меджик против Джордана, Роналду Месси и тд.
На этом вся реклама индустрии строится.
Ну и видимо многие клюют на эту уловку, оценивая командные и индивидуальные вперемешку, забывая, что в командных гораздо больше зависимости и нюансов