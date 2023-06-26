Иван Любичич: «Если Джокович выиграет еще несколько «Шлемов», тогда все споры о величайшем будут бессмысленными»

Бывший тренер Роджера Федерера Иван Любичич ответил, считает ли Новака Джоковича величайшим в истории.

«Я чувствую, что Новак уже самый успешный, но слово «величайший» подразумевает субъективность и личные предпочтения. Думаю, хорошо, что у каждого свое мнение о том, кто величайший. Пусть люди обсуждают. Если смотреть на другие виды спорта – в футболе, например, уже точно ясно, кто величайший. В баскетболе все согласны с тем, что это Майкл Джордан [GOAT], но в плане титулов он не лучший.

Это то, кто больше всего повлиял на тебя лично – для трети мира это Федерер, для еще одной – Надаль и для последней трети – Новак. Если Новак выиграет еще несколько «Шлемов» – а это сейчас кажется очень вероятным – тогда все споры будут бессмысленными. Если у Новака в итоге будет на 5-10 «Шлемов» больше, чем у остальных, больше таких разговоров не будет».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе