Кириос о том, что Като сняли с «Ролан Гаррос»: «Если ты ударил мячом в ребенка, это дисквалификация»

Теги Ролан Гаррос ATP WTA Ник Кириос соцсети Мию Като Теннис

Ник Кириос прокомментировал жалобы игроков на поведение зрителей на «Ролан Гаррос».

«По всему миру есть люди, которые скандируют твое имя, боготворят тебя или освистывают. Это всегда было в спорте. Почему у нас так много людей на это жалуются?

Кроме того, дело не в намерении, если ты ударил мячом в ребенка, это дисквалификация 😴», – написал Кириос.

Кириос подарил ракетку мальчику на трибуне. В него отскочил мяч, выбитый Ником

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17 комментариев

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kamilla mka12
Какой же двуличный австралиец. А когда сам попал в ребёнка на трибунах, ограничился лишь подарком. Все прекрасно видели как Като слегка отбила мяч, перекинув за сетку, но она никак не целилась в ребёнка
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Artem Karev
Этого клована забыли спросить
+18
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Доминик
К чему вообще первый абзац? Киргиз под коксом?
+12
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+12
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Furry
Сам то лупил всерьёз и не контролировал куда и на кого мяч полетит,а тут вякнуть конешно надо
+8
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+8
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Rjcnbr
Надеюсь теперь женский тур хотя бы на годик заткнётся про то что им плотют мало или народу мало ходит. После такого позора с выпрашиванием дисквала за профнепригодность болбоя, судей и супервайзера, они заслужили ещё лет 5 пустых трибун на итоговых
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Hardy
бред, и это был не удар
+6
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Vic_14
Хм, а если ты не намерено, не дай бог, убил кого-то, то срок должен быть такой же как если бы намерено? Но по мне тут вопрос не в дисквалификации, а в том что на ней настояли именно соперницы, это было подло.
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Pink Animals
раз правило, то нужна последовательность, а не двуличность. не создали бы прецедент с Новаком на ЮСО, можно было сейчас и Като прощать со спокойной совестью. она сделала не намеренно, но тогда и Ноле намеренно тоже не бил. однако, теперь выходит Като не виновата и с ней якобы строго обошлись, а Ноле в аналогичной ситуации был виноват и дискву заслуживал.
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ZamoRano
Так уберите нахрен этих детей оттуда!
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Guillermo
Может тогда не стоит детей на кортах ставить?
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Omniscius
Ответ Typizza
Тогда Надаля на АО надо было дисквалифицировать, когда прямо в лицо девочке зарядил, а потом ещё полез целоваться😁
Надаль пробил с приема, во время розыгрыша, там можно. Эдберг вон даже убил линейного подачей в свое время, и ничего не было, потому что игровой момент.
+3
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+3
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Typizza
Тогда Надаля на АО надо было дисквалифицировать, когда прямо в лицо девочке зарядил, а потом ещё полез целоваться😁
+4
-2
+2
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Vic_14
Ответ Typizza
Тогда Надаля на АО надо было дисквалифицировать, когда прямо в лицо девочке зарядил, а потом ещё полез целоваться😁
У Надаля был игровой момент. И разве он попал ей в лицо? Мне кажется, она бы не могла улыбаться буквально через секунду, по-моему, мяч попал в козырёк её бесболки.
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Daniel Petrov
Ответ Баир с Поселья
бабки с юс опен
им билеты в Европу никто не будет оплачивать
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Баир с Поселья
Ответ Daniel Petrov
А кто тогда за мячиками будет бегать, ты?
бабки с юс опен
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Daniel Petrov
Ответ ZamoRano
Так уберите нахрен этих детей оттуда!
А кто тогда за мячиками будет бегать, ты?
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sedric
Хоть Кириос адекватен. Не ожидал от него. Есть четкие правила на эту тему. Джоковича за такое дисквальнули, сфигали японку должны пожалеть. За то, что у нее отказали мозги, и вместо того, чтобы просто оставить мяч ближнему боллбою, она решила закинуть мяч девочке, у которой были заняты руки и ей тупо нечем было этот мяч ловить.
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