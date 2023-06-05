Кириос о том, что Като сняли с «Ролан Гаррос»: «Если ты ударил мячом в ребенка, это дисквалификация»

Ник Кириос прокомментировал жалобы игроков на поведение зрителей на «Ролан Гаррос».

«По всему миру есть люди, которые скандируют твое имя, боготворят тебя или освистывают. Это всегда было в спорте. Почему у нас так много людей на это жалуются?

Кроме того, дело не в намерении, если ты ударил мячом в ребенка, это дисквалификация 😴», – написал Кириос.

Кириос подарил ракетку мальчику на трибуне. В него отскочил мяч, выбитый Ником

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