Симон раскритиковал Соррибес-Тормо и Бузкову, требовавших дисквалификацировать соперниц на парном РГ: «Надеюсь, они с трудом заснут сегодня вечером»

Теги Жиль Симон Ролан Гаррос происшествия WTA Сара Соррибес-Тормо Мари Бузкова Мию Като Алдила Сутьяди Теннис

Жиль Симон прокомментировал то, что Мию Като и Алдилу Сутьяди дисквалифицировали с парного «Ролан Гаррос» за то, что японка случайно выбила мяч в болдевочку. Француза возмутило поведение их соперниц – Сара Соррибес-Тормо и Мари Бузкова требовали дисквалификации японки и индонезийки.

«Когда ты требуешь дисквалифицировать команду соперниц, даже не видя, как был послан мяч... 

Надеюсь, они с трудом заснут сегодня вечером.

Что касается самого решения, то судейство становится все более глупым», – написал Симон в твиттере.

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10 комментариев

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Hardy
по фактам 👍
+30
-2
+28
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Dikki Shelton
Думается со сном у них будет сегодня все в порядке ☺. А так конечно некрасиво себя повели девушки.
+10
-3
+7
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AlexGooner
В чем была проблема поймать этот мяч? Он летел не так уж быстро, плюс не прямой, а кручёный
+5
0
+5
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chemical brother
Жиль прав.
Судья и супервайзер - идиоты.
+4
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chemical brother
Вообще, тупо дисквалифицировать игрока за то, что он нанёс кому-то ущерб не специально.
Я считаю, например, что дисквал Джока на ЮСО был неправильным и надуманным. Он не хотел причинить вред линейному. И дисквал Налбы в финале Квинс клаба тоже. Давид пнул конструкцию, которая (о чём он не знал) оказалась сделанной из говна и палок и в итоге поранила ногу линейному.
А вот когда Имер херанул ракеткой по конструкции судейской вышки - тут уже другое. Он демонстративно проявил агрессию и неуважение к судье. Это чистый дисквал.
+3
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AlexGooner
Ну окей, и так по мячу было в руке. Но всё равно выглядит странно
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Glenn Dury
Дисквал состоялся не потому, что этого требовали соперницы. Им стоило, конечно, не вмешиваться и просто наблюдать за разбирательством. Наказание по делу - умышленное сильное выбивание мяча с потенциальной угрозой здоровью обслуживающего турнир персонала или зрителей. Так как ущерб бы нанесен, то (по усмотрению судей) игрок вполне может быть дисквалифицирован. Девочка была напугана и плакала, нанесен физический и моральный ущерб человеку, только потому, что игрок не нашел иного способа выпустить пар, кроме сильно пнуть мяч на кого бог пошлет. Вопрос к тем, кто считает наказание несправедливым. Шаповалову, который чуть не выбил глаз судье на вышке, тоже стоило бы простить? Или судья - другое дело? В линейного или болбоя можно, а в судью нет? Или разница лишь в тяжести увечий?
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Йенс Мустерманн
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Судя по всему, Жиль Симон не великого ума человек.
Мяч надо отдавать болбоям низом, либо просто выкидывать на месте, те сами подбегут и заберут.
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