Симон раскритиковал Соррибес-Тормо и Бузкову, требовавших дисквалификацировать соперниц на парном РГ: «Надеюсь, они с трудом заснут сегодня вечером»

Жиль Симон прокомментировал то, что Мию Като и Алдилу Сутьяди дисквалифицировали с парного «Ролан Гаррос» за то, что японка случайно выбила мяч в болдевочку. Француза возмутило поведение их соперниц – Сара Соррибес-Тормо и Мари Бузкова требовали дисквалификации японки и индонезийки.

«Когда ты требуешь дисквалифицировать команду соперниц, даже не видя, как был послан мяч...

Надеюсь, они с трудом заснут сегодня вечером.

Что касается самого решения, то судейство становится все более глупым», – написал Симон в твиттере.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе