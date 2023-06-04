Симон раскритиковал Соррибес-Тормо и Бузкову, требовавших дисквалификацировать соперниц на парном РГ: «Надеюсь, они с трудом заснут сегодня вечером»
Жиль Симон прокомментировал то, что Мию Като и Алдилу Сутьяди дисквалифицировали с парного «Ролан Гаррос» за то, что японка случайно выбила мяч в болдевочку. Француза возмутило поведение их соперниц – Сара Соррибес-Тормо и Мари Бузкова требовали дисквалификации японки и индонезийки.
«Когда ты требуешь дисквалифицировать команду соперниц, даже не видя, как был послан мяч...
Надеюсь, они с трудом заснут сегодня вечером.
Что касается самого решения, то судейство становится все более глупым», – написал Симон в твиттере.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Судья и супервайзер - идиоты.
Я считаю, например, что дисквал Джока на ЮСО был неправильным и надуманным. Он не хотел причинить вред линейному. И дисквал Налбы в финале Квинс клаба тоже. Давид пнул конструкцию, которая (о чём он не знал) оказалась сделанной из говна и палок и в итоге поранила ногу линейному.
А вот когда Имер херанул ракеткой по конструкции судейской вышки - тут уже другое. Он демонстративно проявил агрессию и неуважение к судье. Это чистый дисквал.
Мяч надо отдавать болбоям низом, либо просто выкидывать на месте, те сами подбегут и заберут.