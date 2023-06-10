Мухова заплакала на церемонии награждения «Ролан Гаррос»: «Победа была так близка, но в то же время так далека. Так бывает, когда играешь с одной из лучших»

Теги Ролан Гаррос WTA Каролина Мухова Ига Швентек Теннис

Каролина Мухова выступила с речью после поражения в финале «Ролан Гаррос».

Ига Швентек выиграла 6:2, 5:7, 6:4.

Во втором сете Мухова ушла со счета 0:3 с одним брейком. Она первая, кто сравнял счет со Швентек на «Ролан Гаррос». В решающей партии она упустила два брейка. Матч закончился ее двойной ошибкой.

Перед речью на церемонии награждения она плакала под аплодисменты трибун.

«Постараюсь выступить покороче, потому что немного захлестывают эмоции. Это невероятно. Спасибо вам большое.

Это были невероятные три недели в Париже – для меня и моей команды. Победа была так близка, но в то же время так далека. Так бывает, когда играешь с одной из лучших. Ига, хочу еще раз поздравить тебя и твою команду».

Она снова заплакала, обращаясь к команде.

«Это самое сложное. Когда я смотрю на этих людей, я чувствую себя победительницей. Спасибо».

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14 комментариев

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Art Ebosh
Достойный соперник. Да вроде и человек приятный. Интересный финал.
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Берни Парент
Это был финал, когда мне отчаянно не хотелось, чтобы кто-то уступил. Но так, увы, не бывает. Каролине слова огромной благодарности за игру, за поведение на корте, за мужество и терпение в преодолении травм. Она умничка! Надеюсь, что по окончании карьеры, у неё будет трофей турнира Большого Шлема.
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Vano from Tbilisi
Ответ Андрей Судалин
При её стиле и в такой форме чуть ли не главный фаворит Уима должна быть. Уже же в топ-15 будет и не попадётся игрок топ-10 в первых кругах?
и с большой вероятностью отлетит в 1-2 круге
+13
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afry
Ответ Андрей Судалин
При её стиле и в такой форме чуть ли не главный фаворит Уима должна быть. Уже же в топ-15 будет и не попадётся игрок топ-10 в первых кругах?
С такой-то подачей? Ну до второй нелели может и дойдёт.
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Hardy
из безнадёжного матча сделала почти победный и в итоге...как тут не заплакать, когда ещё такой шанс будет
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Андрей Судалин
При её стиле и в такой форме чуть ли не главный фаворит Уима должна быть. Уже же в топ-15 будет и не попадётся игрок топ-10 в первых кругах?
+5
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+4
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Muss Mussov
Сражалась, переборола себя, это круто. Уважение только.
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Кирилл Павлюченко
А что тогда говорить о Соболенко?! Всё же у Мухича не было матч-болла.
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Erika_i
Тяжко она сегодня начинала играть, потом разбегалась немного и потащила на прессе. Проиграла, но самурай. Вообще по ощущению я как два финала с ее участием посмотрела. Уважение Каролине
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Skip
Классно играла, но уверенности явно не хватило (
+2
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D-eisler@yandex.ru
Держис Хоумлендер... ты умница всё будет отлично
+1
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Function
Да не была она близка. Когда на матч пойнте делаешь двойную — это показатель что до победы как до Луны. Игра у Муховой интересная, разнообразная. Но количество ошибок зашкаливает. С Сабаленко это прокатило потому что она сама ошибается еще больше. А с Швентек шансов не было.
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Furry
Шикарно сражалась, не хватило опыта и нервов!! Главное теперь - здоровье, а остальное уже есть, и кубки будут💪 с такой игрой и характером
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