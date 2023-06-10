Мухова заплакала на церемонии награждения «Ролан Гаррос»: «Победа была так близка, но в то же время так далека. Так бывает, когда играешь с одной из лучших»

Каролина Мухова выступила с речью после поражения в финале «Ролан Гаррос».

Ига Швентек выиграла 6:2, 5:7, 6:4.

Во втором сете Мухова ушла со счета 0:3 с одним брейком. Она первая, кто сравнял счет со Швентек на «Ролан Гаррос». В решающей партии она упустила два брейка. Матч закончился ее двойной ошибкой.

Перед речью на церемонии награждения она плакала под аплодисменты трибун.

«Постараюсь выступить покороче, потому что немного захлестывают эмоции. Это невероятно. Спасибо вам большое.

Это были невероятные три недели в Париже – для меня и моей команды. Победа была так близка, но в то же время так далека. Так бывает, когда играешь с одной из лучших. Ига, хочу еще раз поздравить тебя и твою команду».

Она снова заплакала, обращаясь к команде.

«Это самое сложное. Когда я смотрю на этих людей, я чувствую себя победительницей. Спасибо».

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