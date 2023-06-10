Швентек – команде после победы на «Ролан Гаррос»: «Простите, что я такая заноза в... Постараюсь быть лучше»

Ига Швентек выступила с речью после победы на «Ролан Гаррос».

В финале она обыграла Каролину Мухову – 6:2, 5:7, 6:4.

«Во-первых, поздравляю Каролину. Моя команда подтвердит, что после нашего первого матча я знала, что мы будем проводить такие финалы. Меня поразило твое разнообразие на корте. Надеюсь, у нас будет еще много финалов.

Поздравляю и твою команду. Я знаю, насколько команды важны в нашем спорте – хотя он и индивидуальный. Без моей команды меня бы здесь не было.

Спасибо вам огромное. Простите, что я такая заноза в... Постараюсь быть лучше. Да, мы выиграли этот турнир, но было непросто. Я очень рада, что сейчас мы можем быть довольны и праздновать. Спасибо вам.

Я знаю, что каждый год это говорю, но «Ролан Гаррос» – мое любимое место в туре. Спасибо всем – организаторам, спонсорам, всем, кто работает за кулисами. Вы создаете для нас отличный турнир, и я всегда рада возвращаться и выкладываться на 100%».

Величие Иги Швентек в цифрах. Она третий раз выиграла «Ролан Гаррос»

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