Швентек защитила титул на ТБШ первой после Серены на «Уимблдоне»-2016

Теги Жюстин Энен Серена Уильямс Штеффи Граф Уимблдон Ролан Гаррос WTA Аранта Санчес-Викарио Моника Селеш Ксения Первак Крис Эверт Маргарет Корт Каролина Мухова Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек обыграла №43 Каролину Мухову в финале «Ролан Гаррос» – 6:2, 5:7, 6:4.

Теперь у польки три титула на «Ролан Гаррос»: в 2020-м, 2022-м и 2023-м.

Она восьмая теннисистка в истории, побеждавшая на «Ролан Гаррос» три раза и больше. Также это Серена Уильямс, Аранта Санчес-Викарио, Моника Селеш, Маргарет Корт (по 3), Жюстин Энен (4), Штеффи Граф (6) и Крис Эверт (7).

Кроме того, Швентек – первая теннисистка, защитившая титул в Париже, после Энен, побеждавшей с 2005-го по 2007-й.

В Открытой эре было 58 чемпионок «Больших шлемов». Швентек стала 16-й, кому удалось защитить титул. Предыдущей была Серена на «Уимблдоне»-2016.

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7 комментариев

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Отец Мельдоний
Поздравления Швентек, но если честно, то это скорее Мухова проиграла, а не Швентек выиграла.
Чешка играла не хуже, а моментами даже лучше, но имея столько невынужденных ошибок трудно выиграть.
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Глаз Ванги
При всём уважении к Шпунтику, её теннис постепенно начинает деградировать... в данном финале была чётко заметна тенденция что Ига не справляется с давлением атакующего стиля соперницы.
Мухова без суперкосых кроссов смогла разматать оборону Швёнтовой благодаря выходам к сетке! Ига пока держится засчёт неопытности своих соперниц по финалу...
Таже Мухова уже в следующем крупном финале будет действовать гораздо более решительно чем сегодня.
Поздравления всей чешской Федерации тенниса, Безусловно Каролина превзошла по своему арсеналу всех продвигаемых ВТА-туром Фернандесов, Гауфовых, Цзинвенов и той же Потаповой! И надо признать Мухова сделала это в отличие от всех названных с гораздо более серьёзной турнирной сеткой!

Вообщем, Чехия явно на подъёме, а Шпунтик постепенно но уверенно скатывается вниз...и я про игру, про сам теннис!
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Йенс Мустерманн
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Теперь можно помечтать и о рекорде Эверт. Правда у той ещё три грунтовых USO есть, но пока подумаем чисто о RG.
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serbolthwatson
Ответ Czarn
Ига продолжает писать историю! Лучшая, первая, замечательная!😀
Не знаю, после такой игры на удобном покрытии против выдохшейся к концу нестабильной соперницы я напротив куда больше сомневаюсь в Иге. Прежде не казалось, что она может так поплыть, а сейчас её недостатки против умного агрессивного тенниса оказались подсвечены так, что можно проанализировать и пользоваться
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GlassEye
Ответ Глаз Ванги
При всём уважении к Шпунтику, её теннис постепенно начинает деградировать... в данном финале была чётко заметна тенденция что Ига не справляется с давлением атакующего стиля соперницы. Мухова без суперкосых кроссов смогла разматать оборону Швёнтовой благодаря выходам к сетке! Ига пока держится засчёт неопытности своих соперниц по финалу... Таже Мухова уже в следующем крупном финале будет действовать гораздо более решительно чем сегодня. Поздравления всей чешской Федерации тенниса, Безусловно Каролина превзошла по своему арсеналу всех продвигаемых ВТА-туром Фернандесов, Гауфовых, Цзинвенов и той же Потаповой! И надо признать Мухова сделала это в отличие от всех названных с гораздо более серьёзной турнирной сеткой! Вообщем, Чехия явно на подъёме, а Шпунтик постепенно но уверенно скатывается вниз...и я про игру, про сам теннис!
Да её просто психологически накрыло при 4-4 во втором.
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dimon 2.0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Глаз Ванги
При всём уважении к Шпунтику, её теннис постепенно начинает деградировать... в данном финале была чётко заметна тенденция что Ига не справляется с давлением атакующего стиля соперницы. Мухова без суперкосых кроссов смогла разматать оборону Швёнтовой благодаря выходам к сетке! Ига пока держится засчёт неопытности своих соперниц по финалу... Таже Мухова уже в следующем крупном финале будет действовать гораздо более решительно чем сегодня. Поздравления всей чешской Федерации тенниса, Безусловно Каролина превзошла по своему арсеналу всех продвигаемых ВТА-туром Фернандесов, Гауфовых, Цзинвенов и той же Потаповой! И надо признать Мухова сделала это в отличие от всех названных с гораздо более серьёзной турнирной сеткой! Вообщем, Чехия явно на подъёме, а Шпунтик постепенно но уверенно скатывается вниз...и я про игру, про сам теннис!
ты сичас в каждой ветке будешь свой бред копипастить ??
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