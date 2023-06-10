Швентек защитила титул на ТБШ первой после Серены на «Уимблдоне»-2016
Первая ракетка мира Ига Швентек обыграла №43 Каролину Мухову в финале «Ролан Гаррос» – 6:2, 5:7, 6:4.
Теперь у польки три титула на «Ролан Гаррос»: в 2020-м, 2022-м и 2023-м.
Она восьмая теннисистка в истории, побеждавшая на «Ролан Гаррос» три раза и больше. Также это Серена Уильямс, Аранта Санчес-Викарио, Моника Селеш, Маргарет Корт (по 3), Жюстин Энен (4), Штеффи Граф (6) и Крис Эверт (7).
Кроме того, Швентек – первая теннисистка, защитившая титул в Париже, после Энен, побеждавшей с 2005-го по 2007-й.
В Открытой эре было 58 чемпионок «Больших шлемов». Швентек стала 16-й, кому удалось защитить титул. Предыдущей была Серена на «Уимблдоне»-2016.
Чешка играла не хуже, а моментами даже лучше, но имея столько невынужденных ошибок трудно выиграть.
Мухова без суперкосых кроссов смогла разматать оборону Швёнтовой благодаря выходам к сетке! Ига пока держится засчёт неопытности своих соперниц по финалу...
Таже Мухова уже в следующем крупном финале будет действовать гораздо более решительно чем сегодня.
Поздравления всей чешской Федерации тенниса, Безусловно Каролина превзошла по своему арсеналу всех продвигаемых ВТА-туром Фернандесов, Гауфовых, Цзинвенов и той же Потаповой! И надо признать Мухова сделала это в отличие от всех названных с гораздо более серьёзной турнирной сеткой!
Вообщем, Чехия явно на подъёме, а Шпунтик постепенно но уверенно скатывается вниз...и я про игру, про сам теннис!