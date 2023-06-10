Швентек защитила титул на ТБШ первой после Серены на «Уимблдоне»-2016

Первая ракетка мира обыграла №43 в финале « » – 6:2, 5:7, 6:4.

Теперь у польки три титула на «Ролан Гаррос»: в 2020-м, 2022-м и 2023-м.

Она восьмая теннисистка в истории, побеждавшая на «Ролан Гаррос» три раза и больше. Также это , , , (по 3), (4), (6) и (7).

Кроме того, Швентек – первая теннисистка, защитившая титул в Париже, после Энен, побеждавшей с 2005-го по 2007-й.

В Открытой эре было 58 чемпионок «Больших шлемов». Швентек стала 16-й, кому удалось защитить титул. Предыдущей была Серена на « »-2016.

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