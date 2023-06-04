Варильяс о том, чем его удивил Джокович: «Способностью всегда быть на мяче. Он агрессивен даже в защите»

Хуан Пабло Варильяс прокомментировал поражение от Новака Джоковича на «Ролан Гаррос».

В четвертом круге он уступил сербу 3:6, 2:6, 2:6.

– Чем вас больше всего удивил Джокович? Это был ваш первый матч?

– Да.

– Были ли вещи, которые вас удивили, или все было примерно так, как вы ожидали?

– Нет, удивила его способность всегда быть на мяче. Он агрессивен даже в защите. Где-то ты вроде бы давишь, давишь, а потом он переворачивает розыгрыш одним ударом – и защищаться приходится уже тебе.

Также его способность играть глубоко, хорошо принимать, менять ритм, играть с высоких мячей и ходить к сетке. Он действительно цельный игрок.

– Поможет ли вам этот опыт узнать, что нужно делать, чтобы достичь желаемых успехов в карьере?

– Возможно, это указало мне путь. На протяжении многих лет я старался стать более стабильным. Раньше очень хорошие выступления у меня чередовались с не очень хорошими.

Так что я старался обрести психологическую стабильность, чтобы правильно подходить к таким матчам. И они указывают мне путь, который я должен пройти.

Только так я смогу выигрывать больше матчей, побеждать на крупных турнирах и оставаться на этом уровне.

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