Джокович о выходе в 17-й четвертьфинал на «Ролан Гаррос»: «Знаю, какая у меня цель на этом турнире»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Хуан Пабло Варильяс Теннис

Новак Джокович прокомментировал победу над Хуаном Пабло Варильясом на «Ролан Гаррос».

Он обыграл перуанца 6:3, 6:2, 6:2 и вышел в четвертьфинал.

– Новак, поздравляю. 17 четвертьфиналов на «Ролан Гаррос» в карьере. Насколько вы гордитесь этим достижением?

– Я этим горжусь, но мое внимание уже приковано к следующему матчу. Впереди четвертьфинал с Хачановым, и я знаю, какая у меня цель на этом турнире. Стараюсь держать концентрацию и, конечно, не забегать слишком далеко вперед.

Конечно, по тому, как я играл и как себя чувствовал, сегодняшнее выступление дает мне большую уверенность. С нетерпением жду следующего матча.

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11 комментариев

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Nole Akramov
Ответ Йенс Мустерманн
Избежать баранки от Карася.
Пусть Карлитос сперва один сет выиграет у Ноле......
+5
-3
+2
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Yury Sin
Ответ ugmyanswer
Что-то ты вообще ни во что не ставишь сегодняшнюю победу Алькараса+ставишь какие-то определённые условия для игры Новака А если так:если Новак будет двигаться как с Фокиной или как на всём грунтовом сезоне-то уже будет вопрос о выигранном сете Новака Вперёд забегать не стоит конечно, НО, не стоит забывать что Новак выигрывал здесь всего дважды, и оба раза очень были специфичные, особенно второй титул-он был скорее вопреки Я не думаю, что Новаку покорится эРГэ третий раз
победа над человеком, нагибающим весь Ролан Гаррос из года в год больше десятилетия, не может быть неспецифичной, согласен.
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Kironbet
Ответ arseny572
У Алькараса слишком много ошибок по текущим матчам. У него не было ни одного нормального грунтовка, который может держать мяч больше двух ударов. Подход примитивный : быстрое преимущество за счёт силы и скорости при ограниченном арсенале - пушка или укороченный. Рядом с Надалем близко не стоит на РГ никаким боком. Если бы у Музетти хоть один надёжный технический элемент был в арсенале, то можно было на что-то рассчитывать. Проверить его может только Новак при стабильной первой подаче, минимум своих ошибок и при том, что Новак будет вести матч и задавать темп. Слишком много пиара и попыток заранее запугать соперника. Если соперник не гнется, начинает рассыпаться. Так что увидим.
Много пиара Карася? Полностью поддерживаю! Боженьку из него сделали, вот все выходят на матч уже проигравшими…
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arseny572
У Алькараса слишком много ошибок по текущим матчам. У него не было ни одного нормального грунтовка, который может держать мяч больше двух ударов. Подход примитивный : быстрое преимущество за счёт силы и скорости при ограниченном арсенале - пушка или укороченный. Рядом с Надалем близко не стоит на РГ никаким боком. Если бы у Музетти хоть один надёжный технический элемент был в арсенале, то можно было на что-то рассчитывать. Проверить его может только Новак при стабильной первой подаче, минимум своих ошибок и при том, что Новак будет вести матч и задавать темп. Слишком много пиара и попыток заранее запугать соперника. Если соперник не гнется, начинает рассыпаться. Так что увидим.
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Карен конечно будет биться...
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