Джокович о выходе в 17-й четвертьфинал на «Ролан Гаррос»: «Знаю, какая у меня цель на этом турнире»

Новак Джокович прокомментировал победу над Хуаном Пабло Варильясом на «Ролан Гаррос».

Он обыграл перуанца 6:3, 6:2, 6:2 и вышел в четвертьфинал.

– Новак, поздравляю. 17 четвертьфиналов на «Ролан Гаррос» в карьере. Насколько вы гордитесь этим достижением?

– Я этим горжусь, но мое внимание уже приковано к следующему матчу. Впереди четвертьфинал с Хачановым, и я знаю, какая у меня цель на этом турнире. Стараюсь держать концентрацию и, конечно, не забегать слишком далеко вперед.

Конечно, по тому, как я играл и как себя чувствовал, сегодняшнее выступление дает мне большую уверенность. С нетерпением жду следующего матча.

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