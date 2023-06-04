Джокович обошел Надаля по количеству четвертьфиналов на «Ролан Гаррос»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Третья ракетка мира Новак Джокович на «Ролан Гаррос» обыграл перуанца Хуана Пабло Варильяса – 6:3, 6:2, 6:2.

Джокович 17-й раз вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Он обошел по этому показателю Рафаэля Надаля, который в этом году турнир пропускает.

Добавим, что у Джоковича два титула в Париже, у Надаля – 14.

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20 комментариев

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Ale_x_@ndro
Ответ zzzeeerrrooo
Страшно представить сколько шлемов собрал бы Новак не будь Рафы
Ну и наоборот тоже)
+19
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Антон Тимофеев
Ответ TennisGeek
Это Надаль соперничал с праймовым Федерером и праймовым Джоковичем, а Джокович три четверти Шлемов собрал, когда и Надаль, и Федерер сильно сдали. Прайм Федерера -- до 2009, а Надаля -- до 2013, нетрудно посмотреть, какие результаты у Джоковича в противостоянии с ними.
А Надаль то чего так рано сдал, они же с Новаком почти ровесники, там разница то год всего...
+20
-1
+19
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Nikolay Stavrogin
врио короля грунта)
+20
-3
+17
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Экспертное мнение
Джокович титанище, соперничал с праймовыми Федерером и Надалем, теперь соревнуется с топовым Алькарасом. В любой эпохе доказывает свое величие, лучший в истории.
+17
-6
+11
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zzzeeerrrooo
Страшно представить сколько шлемов собрал бы Новак не будь Рафы
+7
-1
+6
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Евгений Попов
сравнили! смешно . 16 раз вышел , 14 выиграл
+7
-4
+3
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Alex Morhan
Ответ TennisGeek
Приятно видеть, что есть что-то постоянное, и болельщики серба меня заминусуют, конечно. Хотя я говорю известные любому разбирающемуся в теннисе вещи.
Самое забавное последнее, самоутешением называется. Достаточно посмотреть 2011 год, чтобы понять. Что Надаль ни разу не сильнее Джока в прайме. Отличный сезон Рафы, а 13 в принципе последний, где Рафа был ещё готов играть с Новаком где-то за пределами грунта
+3
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Заместитель короля на этом турнире
+3
-1
+2
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Антон Тимофеев
Ответ Посторонним В
ну хоть первый соперник, который заставит деда побегать а то чуть не до финала собрался дойти против ноунеймов
Вы про Карена что-ли? Ох, не уверен я в этом)) Ладно, поживем-увидим...
+3
-1
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dimamak10
Ответ Посторонним В
ну хоть первый соперник, который заставит деда побегать а то чуть не до финала собрался дойти против ноунеймов
Если Алькарас и Джокович выйдут в полуфинал , то как по мне этот матч интереснее финала
+2
0
+2
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Alex Morhan
Ответ TennisGeek
2011 был отличный сезон. Но ни в 2012, ни в 2013 серб похожей игры не показал. К середине 2014го у Новака было 6 Шлемов, из них 4 в любимой Австралии. То есть, аж ДВА Шлема за пределами Австралии за почти 10 лет соперничества с праймовыми Надалем и Федерером. А с середины 2014, когда окончательно сломался Надаль, Новак действительно стал собирать Шлемы пачками: с Уимблдона-14 до РГ-16 он собрал ещё шесть.
Он в 2012-2014 очень прилично играл, был первой ракеткой, брал мастерсы, итоговые. Проиграл много финалов тбш, да. Но проблема там была больше доводить до побед на тех же шлемах. И о каких 10 лет речь? В 2011 Новаку было 24, не всем дано иметь такую физуху с 18, как Надаль. После этого Новак начал побеждать в финалах шлемов на стабильной основе и всё. Тот же 2015 один из лучших сезонов Федерера, позднего имею ввиду. Доминировал на Уиме и США, а об Новака удивительным образом ломался. Проигрывал Новак тому же Энди, а потом его же побеждал. В 2012 проиграл Роджеру на Уиме
+2
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dimamak10
Ответ zzzeeerrrooo
Страшно представить сколько шлемов собрал бы Новак не будь Рафы
И Федерер не будь их обоих
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zzzeeerrrooo
Ответ Ale_x_@ndro
Ну и наоборот тоже)
Ну да
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TennisGeek
Ответ Alex Morhan
Он в 2012-2014 очень прилично играл, был первой ракеткой, брал мастерсы, итоговые. Проиграл много финалов тбш, да. Но проблема там была больше доводить до побед на тех же шлемах. И о каких 10 лет речь? В 2011 Новаку было 24, не всем дано иметь такую физуху с 18, как Надаль. После этого Новак начал побеждать в финалах шлемов на стабильной основе и всё. Тот же 2015 один из лучших сезонов Федерера, позднего имею ввиду. Доминировал на Уиме и США, а об Новака удивительным образом ломался. Проигрывал Новак тому же Энди, а потом его же побеждал. В 2012 проиграл Роджеру на Уиме
Джокович был третьей ракеткой мира с 2007 года и выиграл первый Шлем в 2008 (а до того был в финале US Open), всё нормально там с физикой было. Просто его переигрывали что Надаль, что Федерер, и пробиться он не мог.
Хорошо, не десять, а семь, стало легче?
Какой прайм Федерера в 2015, ну побойтесь Бога. 34 года, он просто по физике уже не вытягивал против Новака.

При этом не нужно думать, что я как-то плохо отношусь к Новаку. Он великий игрок, его спортивное долголетие удивительно, и он несомненно соберёт все или почти все главные рекорды в теннисе.
Но не надо приписывать ему достижений, которых у него нет.
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Tun
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Заместитель короля на этом турнире
Давайте признаем, что оба великие
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