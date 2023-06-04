Джокович обошел Надаля по количеству четвертьфиналов на «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира Новак Джокович на «Ролан Гаррос» обыграл перуанца Хуана Пабло Варильяса – 6:3, 6:2, 6:2.

Джокович 17-й раз вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Он обошел по этому показателю Рафаэля Надаля, который в этом году турнир пропускает.

Добавим, что у Джоковича два титула в Париже, у Надаля – 14.

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