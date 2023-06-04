Джокович обошел Надаля по количеству четвертьфиналов на «Ролан Гаррос»
Третья ракетка мира Новак Джокович на «Ролан Гаррос» обыграл перуанца Хуана Пабло Варильяса – 6:3, 6:2, 6:2.
Джокович 17-й раз вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Он обошел по этому показателю Рафаэля Надаля, который в этом году турнир пропускает.
Добавим, что у Джоковича два титула в Париже, у Надаля – 14.
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Хорошо, не десять, а семь, стало легче?
Какой прайм Федерера в 2015, ну побойтесь Бога. 34 года, он просто по физике уже не вытягивал против Новака.
При этом не нужно думать, что я как-то плохо отношусь к Новаку. Он великий игрок, его спортивное долголетие удивительно, и он несомненно соберёт все или почти все главные рекорды в теннисе.
Но не надо приписывать ему достижений, которых у него нет.