Федерация тенниса Франции не накажет Джоковича за слова «Косово – сердце Сербии!»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Федерация тенниса Франции Политика Теннис

Федерация тенниса Франции отреагировала на послание, которое Новак Джокович оставил на камере после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».

Серб написал «Косово – сердце Сербии! Остановите насилие» из-за обострения на Балканах.

«Нет официальных правил «Большого шлема» о том, что можно или нельзя говорить игрокам. Федерация не будет делать никаких заявлений или занимать какую-либо позицию по этому вопросу», – сообщила федерация в комментарии для Reuters.

«Косово – сердце Сербии!» – послание Джоковича после матча «Ролан Гаррос». Сейчас в регионе напряженно

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10 комментариев

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Влад_нн
И это правильно!
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Россия будет свободной
Ответ imaxim
а в прошлом году Бартоли грозилась снять теннисиста, если он поддержит действия России на Украине
Имхо тут есть принципиальная разница.
Джокович не призывает к войне
+8
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Maratik1982
накажите Костюк лучше за неуважение к сопернице
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Адекватник
В 1999м году я учился в 11 классе. Помню, был у нас одноклассник - Костя. Обычный такой пацан. Вообще самый обычный. И вот, когда все началось, он пришел в футболке с надписью "NATO stop bombing Serbia". Сказать что никто особо ничего не понял - ничего не сказать. 11 класс. Вообще не о том думали. Девчонки, пивко, футбол, разборки. Но явно не Сербия и НАТО. Помню, мы все на своих движняках были, веселились, ржали, чота обсуждали. И только Костя ходил реально растроенный в этой футболке. Говорил: "ребята, дело серьезное, страну по беспределу бомбят". Но нам это было совершенно не интересно тогда. Так вот, Костя, ты красавчик. Тебе реально уважение. А всем, кто задается дурацкими вопросами - учить историю и делать выводы...
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свободу попугаю
всё адекватное просто
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Юрий Шептухин
С точки зрения междугородного права он прав, но эти правила перестали работать и прециндентом были события в Югославии. Теперь правом подменили правилами написанными за океаном под себя. По факту мир делиться на две группировки сборище дегенератов G7 со средним рейтингом ниже 30 процентов, и БРИКС более живой и свободной для членов организации, соответственно первые будут делать всё возможное, чтобы удержать ситуацию, но это бесполезно это просто смешно учитывая даже вид их лидера сонного Джо.
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Радость Ди Мария
Ответ Россия будет свободной
Имхо тут есть принципиальная разница. Джокович не призывает к войне
Дети Донбасса тоже не призывали к войне в мае на мирных (!) референдумах. Они вместе со взрослыми радостно шли на голосование (не голосовали канеш - меньше 18 лет). И сейчас в Донецке самое почитаемое место не храмы, а "Аллея ангелов", где похоронены дети, погибшие в жилых кварталах под обстрелами с 2014 по ...
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justbored
Ответ Jefri AG
Это было понятно. И Джокович наверняка заранее убедился в этом и на 100% был уверен что ему ничего не грозит когда делал эту надпись ради пиара. Если бы была хоть маленькая вероятность что его накажут, то трусливый серб естественно не стал бы рисковать своим участием на турнире. Для него на первом месте всегда только он сам и его рекорды, а всё остальное постольку-поскольку.
Звучит убедительно.))
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