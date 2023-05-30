Федерация тенниса Франции не накажет Джоковича за слова «Косово – сердце Сербии!»

Федерация тенниса Франции отреагировала на послание, которое оставил на камере после выхода во второй круг « ».

Серб написал «Косово – сердце Сербии! Остановите насилие» из-за обострения на Балканах.

«Нет официальных правил «Большого шлема» о том, что можно или нельзя говорить игрокам. Федерация не будет делать никаких заявлений или занимать какую-либо позицию по этому вопросу», – сообщила федерация в комментарии для Reuters.

«Косово – сердце Сербии!» – послание Джоковича после матча «Ролан Гаррос». Сейчас в регионе напряженно

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