Тренер Соболенко: «Матчи со Швентек – это всегда очень интенсивно, но при этом круто. Она заставляет показывать очень хороший теннис»

Теги WTA Mutua Madrid Open Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Тренер Арины Соболенко Антон Дубров высказался о титуле в Мадриде .

В финале Соболенко обыграла Игу Швентек, которой уступила две недели назад в Штутгарте.

«После Штутгарта на свежей памяти, скажем так, мы старались посмотреть какие-то ключевые моменты. Но самое главное – мы готовились к тому, что будет очень солидная, чистая игра со стороны Иги, потому что финал Штутгарта был очень чистый с ее стороны, я считаю.

Мы сегодня лучше принимали, чем в Штутгарте, оказали чуть больше давления на нее. И в целом, я думаю, Арина готовилась к тому, что, во-первых, ей будет непросто, во-вторых, что ей не стоит торопиться. Грунт больше подходит Иге, она хорошо двигается, но при этом Арина способна тоже неплохо оставаться в розыгрышах, если будет без спешки играть, не торопиться отдавать свободные зоны.

Так что, я думаю, из ключевого, во-первых, некая вера в себя: можно оставаться солидной в розыгрышах, нет паники на каких-то более пустых ударах. Прием и, наверное, первый удар после подачи – это одни из ключевых моментов, где тебе нужно сразу оказывать давление, потому что Ига очень здорово забирает преимущество, забирает свободную зону, сразу раскрывает хорошо корт, не дает тебе возможность легко выиграть розыгрыш.

Матчи с ней – это всегда очень интенсивно, но при этом круто. Она заставляет тебя показывать очень хороший теннис. Поэтому сегодня Арина – большая молодец, но уже завтра нужно будет пересмотреть матч и готовиться дальше, поскольку Рим, Париж. Я считаю, там может быть сложнее, поскольку в Мадриде чуть есть высота, поэтому надо готовиться к более вязкому теннису, и еще есть куда добавлять», – сказал Дубров в интервью каналу «Больше!».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ansat
Тем временем 20-летняя Элина Аванесян выиграла 100-тысячник в Висбадене (Германия) и поднимется на 123 место в рейтинге.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Весьма адекватное мнение тренера А. Соболенко👍
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий