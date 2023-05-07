Арина Соболенко: «В 2021-м, когда впервые вышла в финал в Штутгарте, подумала: наверное, грунтовые корты подходят моей игре»
Арина Соболенко поделилась впечатлениями после второго за три года титула в Мадриде.
– На днях вы сказали, что хотите быть терпеливее по сравнению с турниром в Штутгарте. Удалось реализовать этот план?
– Да, удалось, и я думаю, что это было ключевым моментом: я не торопила события и ждала лучшего момента для мощных ударов. Да, я от начала до конца придерживалась плана.
– Ранее на этой неделе вы упомянули, что теперь вам нравится играть на грунте. Можете рассказать, как менялось ваше отношение к покрытию? В какой момент вы поняли, что вам на нем нравится?
– Да, мне очень нравится играть на грунте, потому что у меня есть дополнительное время. Он не супербыстрый, и я могу подготовиться к мощным ударам, потому что здесь у меня много времени.
И грунт очень нравится мне тем, что здесь более длинные розыгрыши. Нет такого: бах, бах – и все. Придется побороться за каждое очко, и это потрясающе.
– Был момент, когда вы осознали, что можете так хорошо играть на грунте?
– Да, я думаю, что в прошлом году, а точнее в 2021-м, когда я впервые вышла в финал в Штутгарте, подумала: наверное, грунтовые корты подходят моей игре (улыбается).
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