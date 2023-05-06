Соболенко обыграла Швентек и второй раз за три года победила в Мадриде

Теги WTA Mutua Madrid Open Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Арина Соболенко обыграла Игу Швентек в финале турнира в Мадриде – 6:3, 3:6, 6:3.

Соболенко выиграла 13-й титул в карьере – и первый после Australian Open. Это ее вторая победа в Мадриде и пятая – на уровне WTA 1000.

Всего ее баланс в финалах теперь составляет 13:10.

Белоруска четвертый раз в карьере обыграла первую ракетку мира (по два раза Эшли Барти и Швентек).

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63 комментария

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Хаскерс
Флажок не отлетел у Швентек с кепочки?
+71
-16
+55
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Atom1c
Просто сумасшедший уровень женского тенниса! Матч потрясающий.

Вот щас Роддик тоже говорит обалдел от уровня тенниса
+49
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D-eisler@yandex.ru
УМНИЦА! Натянула кепку
+37
-6
+31
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инок
Браво, Соболенко! Победила первую ракетку мира, значит ты лучшая в мире на сегодняшний день!
+39
-8
+31
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Hardy
спасибо, что вынесла эту унылую серость
+39
-10
+29
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Erika_i
Арине поздравления. Матч классный, сдавшихся не было, отличный финал
+29
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Typizza
Спасибо Арине за победу! Присыпала песочком польскую проказницу😁
+35
-9
+26
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Leo Bonart
Ответ Хаскерс
Флажок не отлетел у Швентек с кепочки?
Родная какашечка прямо приросла
+35
-14
+21
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Криптонит
Отомстила за Штутгарт.Тут и турнир дороже в десять раз ))
+25
-4
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Иван Иванов
Давненько первая ракетка так не валялась в песочнице!
+26
-7
+19
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ChefJhonnyMorgan
Арина красавица, поставила полячку на место
+23
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Раменки за Динамо
Пора брать Рим!
+14
-4
+10
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Nachtigall
Вот так у нас горбатых лечат
Браво Арина💪💪💪👏👏👏
+15
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инок
С победой Арину! Потрясающая игра, они бьют и бегают будто бы играют не на глиняном корте, а на харде
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Додик Аксель
Мадрид город хлебный для Арины. ))) Молодчина ! С превосходной игрой и прекрасной победой на турнире !
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Денис Шмелев
Ответ Artem Karev
О чем речь, просветите
В 2008 г. Жюстин Энен, будучи 1-й ракеткой, внезапно ушла из тенниса - без всяких травм и видимых причин (первый подобный случай в истории тенниса). Тогда ходили слухи, что у нее была положительная проба, и чиновники WTA (якобы) попросили уйти ее по-хорошему, чтобы не пятнать репутацию тура.
Уход Барти на пике карьеры, разумеется, тоже вызвал подобные разговоры. Но это всё на уровне слухов и комментов в соц. сетях.
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Sanan1908
Арина, красавица 😍 повезло бойфренду))
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Otl_den
Арина молодчина! Болели за тебя )
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Ан Кот
главный болельщик Арины Александр Лукашенко в этот раз будет доволен)
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nick-basil
Соболенко сыграла с заметным преимуществом. Есть достойная и полезная конкуренция.
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Боддисатва13
Отлично! Противную купку убрали
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Денис Шмелев
Ответ Nike Borzov
Не в тему, конечно, но как там бартя поживает? Пройдет еще пару лет и мы наконец-то узнаем, как летним теплым вечерком к ней постучались люди в черном и поставили ее перед тяжелым выбором
Ну про Жюстин Энен не узнали, и про Барти вряд ли узнаем (если там есть, что узнавать).
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Burak Orel
Ответ Хаскерс
Флажок не отлетел у Швентек с кепочки?
Нет вроде, не отлетел.
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Кагов
Молодец, Арина! Реванш удался!
Теперь мечтаем о намбеван!
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Джон Мщузавсех
Ответ etozhelesha
Забавно, как патриоты топят за Соболенко, которая своим «домом» уже давно считает США
И трaхается с омским тренером по хоккею? Интересно, как?
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