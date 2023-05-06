Соболенко обыграла Швентек и второй раз за три года победила в Мадриде

Арина Соболенко обыграла Игу Швентек в финале турнира в Мадриде – 6:3, 3:6, 6:3.

Соболенко выиграла 13-й титул в карьере – и первый после Australian Open. Это ее вторая победа в Мадриде и пятая – на уровне WTA 1000.

Всего ее баланс в финалах теперь составляет 13:10.

Белоруска четвертый раз в карьере обыграла первую ракетку мира (по два раза Эшли Барти и Швентек).

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