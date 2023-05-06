Соболенко о победе в Мадриде: «Это все из-за вчерашнего торта!»
Арина Соболенко обратилась к Иге Швентек на церемонии награждения после финала в Мадриде.
Она обыграла польку 6:3, 3:6, 6:3 и выиграла 13-й титул в карьере.
«Ты всегда играешь в очень интенсивный теннис, каждый матч с тобой – это вызов. С тобой всегда тяжело играть, ты доводишь меня до предела».
Также она обратилась к директору турнира Фелисиано Лопесу.
«Это все из-за вчерашнего торта! Он был слишком хорош (смеется)».
Напомним, 5 мая Соболенко исполнилось 25 лет.
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Всех затроллила, молодчинка.
Желаю успехов в теннисе и личной жизни!
Арина,умница,спасла теннис,с титулом тебя!
И шампанским запила свой торта кусок.
p.s.
Аришка получила взятку, чтобы она так беспощадно обыграла первую ракетку 😂😂😂😂
Не знаю ,как на вкус ее торт, но её победа была очень приятная по вкусу