Соболенко о победе в Мадриде: «Это все из-за вчерашнего торта!»

Арина Соболенко обратилась к Иге Швентек на церемонии награждения после финала в Мадриде.

Она обыграла польку 6:3, 3:6, 6:3 и выиграла 13-й титул в карьере.

«Ты всегда играешь в очень интенсивный теннис, каждый матч с тобой – это вызов. С тобой всегда тяжело играть, ты доводишь меня до предела».

Также она обратилась к директору турнира Фелисиано Лопесу.

«Это все из-за вчерашнего торта! Он был слишком хорош (смеется)».

Напомним, 5 мая Соболенко исполнилось 25 лет.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе