Соболенко о победе в Мадриде: «Это все из-за вчерашнего торта!»

Теги WTA Mutua Madrid Open Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Арина Соболенко обратилась к Иге Швентек на церемонии награждения после финала в Мадриде.

Она обыграла польку 6:3, 3:6, 6:3 и выиграла 13-й титул в карьере.

«Ты всегда играешь в очень интенсивный теннис, каждый матч с тобой – это вызов. С тобой всегда тяжело играть, ты доводишь меня до предела».

Также она обратилась к директору турнира Фелисиано Лопесу.

«Это все из-за вчерашнего торта! Он был слишком хорош (смеется)».

Напомним, 5 мая Соболенко исполнилось 25 лет.

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20 комментариев

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Отец-основатель
Браво!
Всех затроллила, молодчинка.
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-6
+40
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Александра Чиркова
От всей души поздравляю Аришу с прошедшим ДР и с сегодняшней победой. вперед Амазонка
+36
-6
+30
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инок
Поздравляю Арину с победой в Мадриде и 25 летием!
Желаю успехов в теннисе и личной жизни!
+22
-5
+17
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Доминик
Ответ ivan 07
До смешного мало титулов , что у той , что у другой.
То ли дело у Грачевой, правда?
+14
-1
+13
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Yo Life
Вот это подарочек себе сделала! отличный сезон у Арины, закончит год первой ракеткой 100%
+13
-1
+12
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(Алекс Кросс
Выдающий Теннис Показала ) Игу Можно и Нужно обыгрывать )просто нужно её давить Стабильными точными Ударами и она сникает )
+12
-1
+11
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TennisForever
Ура !
Арина,умница,спасла теннис,с титулом тебя!
+13
-6
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SN78
Умничка!! С победой!
+7
-2
+5
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Ciel Phantomhive
Ответ 9c9tfg4wsj
Я думал ей лет сорок уже.
Не думайте!!! Думать не ваше!!
+3
0
+3
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Иван Иванов
Есть тема для нового пакета санкций - на теннисных турнирах Арину не кормить
+8
-6
+2
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AminO2
Польских магнатов втоптала в песок,
И шампанским запила свой торта кусок.
+6
-4
+2
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atelos
Ответ atelos
Молодец Арина! Получи польша!!!!!!!!!!!!!
ага "поляки" обиделись!
+9
-7
+2
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Skip
Тортик был хорош! )))
+1
0
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Dm ycontact
забыли добавить, что на вечер „хорошим вкусным тортом“, можно выигрывать турниры.
p.s.
Аришка получила взятку, чтобы она так беспощадно обыграла первую ракетку 😂😂😂😂
Не знаю ,как на вкус ее торт, но её победа была очень приятная по вкусу
+2
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murzzzzzilka
Молодец, Арина! Очень приятно, что обыграла самоуверенную польскую курицу:)
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Dm ycontact
Ответ Отец-основатель
Браво! Всех затроллила, молодчинка.
Поздравляю и желаю Арине успехов и в дальнейшем
+3
-3
0
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