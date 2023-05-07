Швентек о поражении от Соболенко: «У меня нет больших сожалений»

Ига Швентек прокомментировала поражение от Арины Соболенко в финале в Мадриде (3:6, 6:3, 3:6).

– Мы обе играли на хорошем уровне, но она была лучше. Иногда все решали несколько ударов, с которыми я могла бы справиться получше. Иногда она рисковала. Возможно, я могла бы почаще проявлять инициативу, но, если честно, мы обе здорово играли. У меня нет больших сожалений.

– В финалах турниров WTA редко встречаются первая и вторая ракетки мира. За последнее время вы с Ариной сыграли в них уже дважды. На ваш взгляд, почему это редко происходит? Насколько сложно поддерживать топ-уровень игры и двигаться по сетке, чтобы дойти до финала?

– Если честно, на этот вопрос лучше ответила бы Дарья [Абрамович, психолог]. Конечно, мне тяжело. Как говорится, трудно подняться в топ, но еще труднее там удержаться.

Не знаю. У меня недостаточно опыта, чтобы понять, правда это или нет, но мне казалось, что подняться в топ в любом случае будет сложнее. Оставаться там тоже сложно, но, по-моему, я хорошо справляюсь.

Не знаю. Важно не задумываться о том, что хочешь удержаться, а находить другую мотивацию, и тогда ты сможешь выкладываться и добиваться большего, независимо от позиции.

В сравнении с началом сезона я поменяла отношение к давлению, возникающему из-за того, что я первая ракетка мира. Не знаю, отличается ли подход у другие игроков, которые долго в топе, какой у них путь и причины, по которым они там закрепились.

Не знаю, но, разумеется, мы с Ариной трудяги. Я знаю, что она суперпрофессионально относится к физподготовке и другим аспектам, и мы прогрессируем, независимо от того, в топе мы или нет, и думаю, что именно поэтому мы стабильны.

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