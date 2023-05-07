Швентек о том, что надеется еще раз сыграть с Соболенко в финале: «Учитывая игру Арины и нашу с ней стабильность, это в любом случае произойдет»

Теги WTA Mutua Madrid Open Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Ига Швентек ответила, какую роль роль в поражении от Арины Соболенко сыграли условия.

В Мадриде Соболенко обыграла Швентек третий раз в восьми матчах – 6:3, 3:6, 6:3.

– Если честно, не думаю, что нам стоит об этом говорить, потому что она провела очень хороший матч, поэтому я не хочу видеть винить в поражении условия или что-то еще.

Иногда они сложнее, иногда – проще. Вот почему теннис такой разнообразный, и вот почему кто-то лучше играет на одних покрытиях, а кто-то – на других.

Но это не имеет особого значения, потому что она выиграла, и я это уважаю и не хочу умалять заслугу Арины.

– Непростой день, но какими выводами, которые вы сделали после двух недель в Мадриде, вы примените в Риме?

– Могу сказать о выводах в целом, но не думаю, что так уж важно что-то применить, потому что для меня Рим – это совершенно другая история и другой турнир.

Но если говорить в целом, то опыт игры здесь и в разное время, а также способность восстанавливаться после поздних матчей. Все это придаст мне уверенности, что я могу справиться с чем угодно. И просто хорошо и стабильно играть, этим можно гордиться.

– На корте вы сказали, что надеетесь еще раз сыграть с ней в финале в этом году. Имеете в виду какой-то конкретный турнир?

– Я бы с удовольствием играла в финале каждого турнира (улыбается). Учитывая игру Арины и нашу с ней стабильность, это в любом случае произойдет. Не знаю, на каком турнире (улыбается).

Не имеет значения. Для меня все матчи одинаково важны и требуют одинаковой концентрации, поэтому не имеет значения, на каком турнире это произойдет.

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7 комментариев

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Ben Shelton
это соперничество может вывести обоих на ещё более высокий уровень
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Tarkovski
Этакий косплей Надаля и Федерера эры нулевых получается - Швентек доминатор на медленных кортах, Соболенко на быстрых, частые финалы
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Генадий Адамов
Пишут, что кепка улыбается, но по большей части вижу её свирепое лицо, Аринушка вот секси и женственность
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ДоминаторТенниса
Интересно, кто сможет победить Арину на медленных грунтовых кортах (Рим, РГ) кроме Швентек.
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