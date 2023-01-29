На грунтовом турнире Madrid Open 2023, входящем в серию АТР Masters 1000, настала пора полуфиналов. В одном из них вторая ракетка мира, хозяин корта Карлос Алькарас встретится с хорватским теннисистом Борной Чоричем. Поединок спортсменов состоится 5 мая на корте имени М. Сантаны, начало в 17:00 по московскому времени.

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Молодой испанец начинал год, находясь на первом месте в рейтинге АТР, но с тех пор уступил ее признанному мастеру Новаку Джоковичу. Впрочем, все поправимо, и победа в Мадриде позволит максимально приблизиться к сербу, во-первых. А, во-вторых, она станет хорошим подспорьем перед главным турниром года на грунтовых кортах Открытым чемпионатом Франции. В Мадриде все для Каролоса начиналось непросто. В матче с финном Эмилем Руусувуори, он проиграл первый сет и пришлось включаться на полную мощь. В двух других Алькарас не испытал проблем и пошел дальше по турнирной сетке. Все соперники в верхней части сетки у него были сильные, но для победы над ними в каждом случае хватало двух сетов. Сначала испанец одолел болгарина Григора Димитрова, затем немца Александра Зверева и, наконец, Карена Хачанова. В полуфинале Карлоса ждет не самый сильный теннисист, и у него есть хорошая возможность взять второй подряд титул перед своими болельщиками. Ранее в конце апреля он выиграл на турнире в Барселоне. Борна Чорич также провел всего один трехсетовый матч, но в четвертом круге против другого испанца Алехандро Давидовича-Фокины. Третий сет закончился тай-брейком в пользу хорвата. По сути дела выход в полуфинал мастерса это первый серьезный успех Борны в этом сезоне. Он набирает форму, и это хорошая новость для его поклонников.

покрытие корта — грунт

рейтинг ATP Алькараса — 2

победы/поражения Алькараса в 2023 году — 27/2

победы/поражения Алькараса в 2023 году на грунте — 17/1

победы/поражения Алькараса на грунте за всю карьеру — 120/29

Рейтинг ATP Чорича — 20

победы/поражения Чорича в 2023 году — 11/9

победы/поражения Чорича в 2023 году на грунте — 4/2

победы/поражения Чорича на грунте за всю карьеру — 89/61

Факты и статистика перед матчем Алькарас — Чорич

Алькарас в принципе сильный теннисист, но и в матчах с другими такими игроками он старается постоянно давить. В последних десяти поединках против соперников из топ-20 испанец выиграл восемь. У Борны Чорича другой козырь. В четырех последних матчах из пяти, где он считался андердогом, хорват, как минимум, выигрывал один сет. Попробует он это сделать и в полуфинале

Статистика личных встреч Алькарас — Чорич

Ранее соперники никогда на турнирах не пересекались, матч в Мадриде будет первым.

Прогноз на матч Алькарас — Чорич

Хорватский теннисист разыгрался и явно доставит какие-то неприятности хозяину корта. Вполне возможно даже заберет один сет, но в итоговой победе Алькараса сомневаться неприходится. Своей игрой он может ответить на любые попытки Чорича использовать свои козыри. Борне только останется терпеть и ждать ошибок испанца, но много их не бывает. Вновь мы увидим массу укороченных от Карлоса, и хорвату, предпочитающему действовать глубоко, бороться с ними будет сложно. Букмекеры отдают подавляющее преимущество Алькарасу. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,07 успех Чорича оценивается коэффициентом 8,00.

Наш прогноз: Вряд ли матч затянется, но свои шесть-семь геймов Борна выиграть сможет, а потому можно смело ставить на тотал больше 19,5 и общую победу Алькараса.

Карацев — Штруфф прогноз на полуфинал Madrid Open 2023

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