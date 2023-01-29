В полуфинале грунтового турнира Madrid Open 2023 встретятся российский теннисист Аслан Карацев и Ян-Леннард Штруфф из Германии. Матч спортсменов состоится 5 мая на корте имени М. Сантаны, начало в 21:00 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

В Мадриде сложилась довольно неожиданная пара полуфиналистов. Оба в данный момент не входят в 50 лучших теннисистов рейтинга АТР, тем интереснее будет наблюдать за их прогрессом. Аслан Карацев два года назад заявил о себе в полную силу, когда дошел до полуфинала Australian Open. Еще в начале прошлого года он входил в двадцатку лучших теннисисток мира, выигрывал турниры, но потом начался длительный спад. Дошло до того, что год он закончил будучи 176 ракеткой мира. По сути выступление в Мадриде это его первый успех за длительное время. Болельщики надеются, что Аслан набрал хорошую форму и испанский турнир не будет разовой акцией. Самую значительную победу Карацев одержал в четвертом круге над соотечественником Даниилом Медведевым, которого многие видели в финале Madrid Open 2023. Причем победа в двух сетах. В четвертьфинале Аслан встречался с китайским теннисистом Чжичжэнь Чжаном, первый сет выиграл на тай-брейке, но в итоге для успеха ему хватило двух партий. Ян-Леннард Штруфф располагается в рейтинге гораздо выше Карацева, но немца в полуфинале тоже никто не предполагал увидеть, тем более, что на турнир он попал как лакилузер. Впрочем некоторые предпосылки для его успеха были. Месяц назад на турнире в Монте-Карло Штруфф дошел до четвертьфинала. В Мадриде у него был свой звездный матч. В четвертьфинале Ян-Леннард встретился со Стефаносом Циципасом, провел длительный по времени поединок из трех сетов и в итоге сумел выиграть.

покрытие корта — грунт

рейтинг ATP Карацева — 121

победы/поражения Карацева в 2023 году — 6/7

Рейтинг ATP Штруффа — 65

победы/поражения Штруффа в 2023 году — 10/6

Факты и статистика перед матчем Карацев — Штруфф

Для Аслана Карацева это уже восьмой турнир в 2023 году, В шести подряд с января он не мог преодолеть первый круг. Лишь в седьмом по счету в Германии BMW Open 2023 он одержал первую победу. Ян-Леннард Штруфф выступал гораздо удачнее, в первом круге он закончил лишь три турнира из семи.

Статистика личных встреч Карацев — Штруфф

Интересно, что первая личная встреча этих соперников произошла тут же в Мадриде в квалификации. Аслан выиграл у Штруффа, и тот должен был зачехлить ракетку. Однако из-за отказа некоторых теннисистов принять участие в турнире Ян-Леннард получил второй шанс и отлично им воспользовался.

Прогноз на матч Карацев — Штруфф

Спортсмены уже настолько всех удивили, что никто не знает, чего от них ждать еще. Аслан Карацев весь год проигрывал, но к Rolland Garros набирает хорошую форму. Нужны очки для того чтобы пробиться на мэйджор хотя бы для участия в квалификации. Ян-Леннард там точно примет участие, но и он хочет выйти в финал престижного мастерса. На турнире он оставил позади Лоренцо Сонего и Стефаноса Циципаса, бояться теперь ему некого. Другое дело, что четыре его поединка из пяти в Испании были пятисетовыми. Отсюда вопрос, хватит ли немцу сил, чтобы противостоять россиянину. Букмекеры считают шансы теннисистов равными. Winline предлагает на победу Карацева коэффициент 1,86, успех Штруффа оценивается коэффициентом 1,92.

Наш прогноз: То что спортсмены дважды встречаются между собой в рамках теннисного турнира событие неординарное. Аслан выиграл у Яна-Леннарда неделю назад и сможет вновь подобрать ключ к теннису Штруффа.

Алькарас — Чорич прогноз на полуфинал Madrid Open 2023

Где смотреть полуфинал Madrid Open 2023: во сколько матчи Карлос Алькарас — Борна Чорич, Аслан Карацев — Ян-Леннард Штруфф