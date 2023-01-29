Теннисный турнир Madrid Open 2023 проходит на кортах столицы Испании с 25 апреля по 6 мая и близится к завершению. Полуфинальные матчи в женской сетке состоятся 4 мая, мужчины разыграют путевку в финал днем позже 5 мая.

Трансляцию теннисных матчей можно посмотреть на каналах Setanta или Tennis, но для российских болельщиков эта опция недоступна. На помощь могут прийти различные специализированные телеграм-каналы и группы ВК. С помощью VPN можно зайти на сайты, который осуществляют показ по серой схеме, пример — http://sport28.net/. Еще один вариант, просмотр матчей на сайтах букмекеров, где нужно будет зарегистрироваться и в отдельных случаях сделать ставку.

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Расписание трансляций полуфинала Madrid Open 2023 по теннису

5 мая. Мужчины

17:00. Карлос Алькарас — Борна Чорич

21:00. Аслан Карацев — Ян-Леннард Штруфф

Саккари — Соболенко прогноз на полуфинал Madrid Open 2023

Кудерметова — Швентек прогноз на полуфинал Madrid Open 2023