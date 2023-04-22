Рублев о серии Медведева из четырех титулов и финала: «Для меня Даня в целом какой-то уникум. Есть, наверное, какое-то восхищение им и тем, что он делает»

Андрей Рублев высказался о соперничестве со своим другом Даниилом Медведевым.

На пресс-конференции в Баня-Луке у него спросили, как они мотивируют друг друга на хорошие результаты.

– Не знаю, потому что я немного по-другому на это смотрю. Для меня Даня в целом какой-то уникум в теннисе. Провести такой отрезок – Роттердам, Доха, Дубай, Индиан-Уэллс, Майами, из зала в Европе сразу же в арабские страны на улицу, а оттуда в Америку, где сначала сухо, а потом нереально влажно, и везде выиграть и провести один финал... ну я такого никогда не видел. Есть, наверное, какое-то восхищение им и тем, что он делает, потому что я не видел, чтобы кто-то делал то же самое.

Классно, что у нас классное общение, что с детства хорошо общаемся и сейчас стали еще ближе. Наоборот, это как-то ценно. С точки зрения мотивации, в моем случае она не нужна, потому что я сам люблю теннис, и я замотивирован стать лучше для себя, а не потому что кто-то играет [лучше]. Не смотрю на других, мне хватает мотивации, потому что я хочу достичь своего лимита. И пока я его не достигну, у меня всегда будет мотивация.

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