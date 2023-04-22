Рублев о серии Медведева из четырех титулов и финала: «Для меня Даня в целом какой-то уникум. Есть, наверное, какое-то восхищение им и тем, что он делает»

Теги ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Андрей Рублев высказался о соперничестве со своим другом Даниилом Медведевым.

На пресс-конференции в Баня-Луке у него спросили, как они мотивируют друг друга на хорошие результаты.

– Не знаю, потому что я немного по-другому на это смотрю. Для меня Даня в целом какой-то уникум в теннисе. Провести такой отрезок – Роттердам, Доха, Дубай, Индиан-Уэллс, Майами, из зала в Европе сразу же в арабские страны на улицу, а оттуда в Америку, где сначала сухо, а потом нереально влажно, и везде выиграть и провести один финал... ну я такого никогда не видел. Есть, наверное, какое-то восхищение им и тем, что он делает, потому что я не видел, чтобы кто-то делал то же самое.

Классно, что у нас классное общение, что с детства хорошо общаемся и сейчас стали еще ближе. Наоборот, это как-то ценно. С точки зрения мотивации, в моем случае она не нужна, потому что я сам люблю теннис, и я замотивирован стать лучше для себя, а не потому что кто-то играет [лучше]. Не смотрю на других, мне хватает мотивации, потому что я хочу достичь своего лимита. И пока я его не достигну, у меня всегда будет мотивация.

Рублев наконец выиграл «чертов «Мастерс». Он шел к нему дольше Медведева и Сафина вместе взятых

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9 комментариев

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goodloser
Конечно уникум. Никто, кроме Медведева, не может играть семь недель подряд на своём максимальном уровне.
+17
-1
+16
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igor nn
Надеюсь Мед отдохнул,набрался сил и накопил энергии на 2 Мастерса и БШ на грунте.
+11
-1
+10
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Павел Караваев
Ответ goodloser
Конечно уникум. Никто, кроме Медведева, не может играть семь недель подряд на своём максимальном уровне.
сейчас может быть да,но я помню 10-12 лет назад Джокович делал ещё намного лучше ,он побеждал 48 раз подряд без поражения и выиграл Три подряд Мастерса: Индиан Уэлс, Майами и Монако на грунте...И тогда это показывали по пакету НТВ плюс на русском языке,а сейчас не показывают
+6
0
+6
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Lada_ok
Алиса симпапулька :-)
+2
0
+2
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goodloser
Ответ Павел Караваев
сейчас может быть да,но я помню 10-12 лет назад Джокович делал ещё намного лучше ,он побеждал 48 раз подряд без поражения и выиграл Три подряд Мастерса: Индиан Уэлс, Майами и Монако на грунте...И тогда это показывали по пакету НТВ плюс на русском языке,а сейчас не показывают
Ключевое слово -- подряд. Между Майами и Монте-Карло всегда был перерыв.
На челленджерах и фьючерсах семь недель подряд иногда играют. При этом хорошо теннисист проводит в лучшем случае один-два турнира в серии.
+2
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Karl Franz F. Brandt
Ответ Power Pool
биги тихо ржут в сторонке
7 недель подряд никто никогда не играл (финалы).
Этого даже у женщин не было. Джокович имел отдых одну-три недели между турнирами.
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discoclash
Ответ Павел Караваев
сейчас может быть да,но я помню 10-12 лет назад Джокович делал ещё намного лучше ,он побеждал 48 раз подряд без поражения и выиграл Три подряд Мастерса: Индиан Уэлс, Майами и Монако на грунте...И тогда это показывали по пакету НТВ плюс на русском языке,а сейчас не показывают
А сейчас показывают на русском языке в вк бесплатно)) Я столько много тенниса в жизни не смотрел, уже почти передоз.
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