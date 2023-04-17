Рублев о том, что стал крестным отцом дочери Медведева: «Выглядит так, что ответственности у меня в разы больше, чем у Дани»
Андрей Рублев рассказал о том, что стал крестным отцом дочери Даниила Медведева Алисы.
– Для вас это ответственный шаг? Это же как семья?
– В итоге шаг оказался ответственным, потому что батюшка толкнул такую речь, что я даже сказал: «А что Даня тогда должен делать, раз за этим я должен следить?» На что батюшка сказал, что Даниил должен содержать семью. Я спросил, можно ли поменяться, потому что выглядит так, что ответственности у меня в разы больше, чем у Дани (смеется).
– О какой ответственности речь?
– Теперь я ответственен за то, чтобы она верила в Бога. Также я должен молиться за нее каждый день, а еще следить, чтобы она не снимала крестик, росла хорошим и добрым человеком! – сказал Рублев в интервью «Чемпионату».
тоже не чужой для Медведева чувак😆
- Содержать семью.
- А можно поменяться?
- Нет, у тебя призовых за карьеру меньше!
- Согласен :(
то есть крестный отец должен подготовить ребенка к зомби-апокалипсису. Тогда понятно почему Рублев так напрягся :)