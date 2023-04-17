Рублев о том, что стал крестным отцом дочери Медведева: «Выглядит так, что ответственности у меня в разы больше, чем у Дани»

Теги ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Андрей Рублев рассказал о том, что стал крестным отцом дочери Даниила Медведева Алисы.

– Для вас это ответственный шаг? Это же как семья?

– В итоге шаг оказался ответственным, потому что батюшка толкнул такую речь, что я даже сказал: «А что Даня тогда должен делать, раз за этим я должен следить?» На что батюшка сказал, что Даниил должен содержать семью. Я спросил, можно ли поменяться, потому что выглядит так, что ответственности у меня в разы больше, чем у Дани (смеется).

– О какой ответственности речь?

– Теперь я ответственен за то, чтобы она верила в Бога. Также я должен молиться за нее каждый день, а еще следить, чтобы она не снимала крестик, росла хорошим и добрым человеком! – сказал Рублев в интервью «Чемпионату».

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27 комментариев

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Vano from Tbilisi
Еще одна гениальная комбинация от Медведева)))
+82
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+80
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sined2000
Даня Андрею после крещения - "ну теперь это твоя проблема" ))))
+70
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Дарья Ефимова
Ну какая же милота 😊
+55
-3
+52
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Anna D
У меня только фраза, не требующая комментария. Просто вслушайтесь! У девочки крёстный - Андрей Рублёв!!!
+50
0
+50
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Sincere
Ответ Коэн Варвар
Жалко только, что в туре нет Феофана Грека
есть Стефан(ос) Грек🤣
тоже не чужой для Медведева чувак😆
+35
0
+35
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Tarkovski
А Даня хорошо устроился! Теперь когда дочурка будет приходить с проблемами, будет отсылать к крёстному )
+31
0
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Кот под ногами майора
Медведев знал, кого звать в крестные
+30
0
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Коэн Варвар
Ответ Anna D
У меня только фраза, не требующая комментария. Просто вслушайтесь! У девочки крёстный - Андрей Рублёв!!!
Жалко только, что в туре нет Феофана Грека
+26
-1
+25
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Typizza
Ответ Vano from Tbilisi
Еще одна гениальная комбинация от Медведева)))
многоходовая)
+21
0
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canuck andreyka
Ответ Sincere
есть Стефан(ос) Грек🤣 тоже не чужой для Медведева чувак😆
К тому же философ! ☝️
+18
0
+18
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Typizza
Привет осознавать, что у этих выдающихся спортсменов такие теплые, дружеские, можно сказать, кровные отношения.
+18
0
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interested
Как приятно читать такие слова!
+18
-1
+17
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Sawka-promakawka
Андрюха-идеальный крестный! Лучше и выбрать бы не могли!
+17
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Генадий Адамов
Потому, как Андрюша верит в Бога, Даня сделал правильный выбор!
+17
-1
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crazy_elky
- А что Даня должен делать?
- Содержать семью.
- А можно поменяться?
- Нет, у тебя призовых за карьеру меньше!
- Согласен :(
+14
0
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murzzzzzilka
Ответ Sawka-promakawka
Андрюха-идеальный крестный! Лучше и выбрать бы не могли!
Да, мне кажется, он очень будет ответственным крестным. Хотя, наверное, слегка бестолковым😂
+15
-2
+13
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costa0545
Уж будь добр, теперь следи за своей крестницей, это очень ответственная работа)))
+9
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Антон Тимофеев
Ржака)))))
+7
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Leo Bonart
Ответ murzzzzzilka
Да, мне кажется, он очень будет ответственным крестным. Хотя, наверное, слегка бестолковым😂
А вы поговорите с людьми на районе, вам каждый скажет, что Андрей Рублев всегда отвечает добром на добро
+6
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Sawka-promakawka
Ответ murzzzzzilka
Да, мне кажется, он очень будет ответственным крестным. Хотя, наверное, слегка бестолковым😂
Ну уму-разуму будет папа учить и мама, а крестный должен о душе заботиться, поэтому Андрюха идеальный кандидат!))
+6
-1
+5
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Картман
Ответ sined2000
Даня Андрею после крещения - "ну теперь это твоя проблема" ))))
Андрей - не верь... Прием на подаче - в этой категории - меняет все...
+2
0
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nnp165
А как иначе? Крестные вместо ребёнка и от его имени произносят «Символ веры», тем самым берут от имени ребёнка на себя все обязательства, которые там изложены. В том числе и обязательство так его воспитать, чтобы тогда, когда ребёнок вырастет, он мог все это выполнять самостоятельно. Интересно, Рублев потратил время «Символ веры» выучить или по бумажке за батюшкой повторял?
+3
-2
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Картман
Ответ Кот под ногами майора
Медведев знал, кого звать в крестные
не правда... Новака он не позвал... Хотя от Данила - можно было ждать... )
+2
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Function
Ответ nnp165
А как иначе? Крестные вместо ребёнка и от его имени произносят «Символ веры», тем самым берут от имени ребёнка на себя все обязательства, которые там изложены. В том числе и обязательство так его воспитать, чтобы тогда, когда ребёнок вырастет, он мог все это выполнять самостоятельно. Интересно, Рублев потратил время «Символ веры» выучить или по бумажке за батюшкой повторял?
особенно хорош пункт 11. Ожидаю воскресения мертвых.

то есть крестный отец должен подготовить ребенка к зомби-апокалипсису. Тогда понятно почему Рублев так напрягся :)
+3
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Leo Bonart
Что этот Марио Пьюзо понимает в крестном отцовстве!
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