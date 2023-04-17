Рублев о том, что стал крестным отцом дочери Медведева: «Выглядит так, что ответственности у меня в разы больше, чем у Дани»

Андрей Рублев рассказал о том, что стал крестным отцом дочери Даниила Медведева Алисы.

– Для вас это ответственный шаг? Это же как семья?

– В итоге шаг оказался ответственным, потому что батюшка толкнул такую речь, что я даже сказал: «А что Даня тогда должен делать, раз за этим я должен следить?» На что батюшка сказал, что Даниил должен содержать семью. Я спросил, можно ли поменяться, потому что выглядит так, что ответственности у меня в разы больше, чем у Дани (смеется).

– О какой ответственности речь?

– Теперь я ответственен за то, чтобы она верила в Бога. Также я должен молиться за нее каждый день, а еще следить, чтобы она не снимала крестик, росла хорошим и добрым человеком! – сказал Рублев в интервью «Чемпионату».

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