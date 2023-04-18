Андрей Рублев: «Медведев попадет на итоговый, даже если до конца года не выиграет ни одного матча»

Андрей Рублев поделился мнением о шансах отобраться на итоговый турнир в Турине.

В воскресенье россиянин выиграл первый «Мастерс» и заработал 1000 очков.

– В рейтинге, учитывающем результаты с начала сезона, Даниил Медведев сейчас идет первым, вы – пятым, а Карен Хачанов –восьмым. Как думаете, удастся втроем отобраться на итоговый турнир в Турин?

– Мне кажется, что Даня уже попал туда по-любому. Даже если до конца года не выиграет ни одного матча. Что же касается меня и Карена, то посмотрим. Впереди много важных турниров, а претендентов на Турин будет больше, чем в прошлом году. Здорово играют Янник Синнер, Тэйлор Фриц, да и тот же Хольгер Руне. Начинает прибавлять Саша Зверев, который несколько лет подряд входил в первую пятерку, уже дважды побеждал на итоговых турнирах, а в прошлом году с мая не играл из-за травмы. Так что конкуренция будет очень острая, и вместо того, чтобы расслабляться, надо набирать обороты.

– Из Монако вы летите на небольшой турнир категории 250 в Баня-Луку. Не боитесь перетрудиться перед более важными состязаниями в Мадриде, Риме и «Ролан Гаррос»?

– Нет. Мадридский турнир длится двенадцать дней, начинается в середине недели, поэтому там у меня перед первым матчем по-любому появится пауза. В Риме будет такое же расписание, а последнюю неделю перед «Ролан Гаррос» я пропускаю и буду только тренироваться.

Рублев наконец выиграл «чертов «Мастерс». Он шел к нему дольше Медведева и Сафина вместе взятых

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе