Кафельников о том, что Медведев снялся с турнира в Барселоне: «Я бы играл. На грунте с матчами приходит уверенность»

Теги ATP Евгений Кафельников Barcelona Open BancSabadell Даниил Медведев Теннис

Евгений Кафельников прокомментировал то, что Даниил Медведев снялся с турнира в Барселоне.

«Трудно сказать, правильно или нет, что Медведев снялся с турнира в Барселоне. Я не знаю, с чем это связано: травма или просто желание отдохнуть. Если травма, то это одно. Если отдохнуть, то я не думаю, что он довольно таки много наигрался на грунтовом покрытии, чтобы себе делать какой-то отдых. Я бы играл. Через количество матчей приходит уверенность.

В его случае я бы не рекомендовал пропускать грунт. Но он вместе со своей командой знает лучше, что ему надо. Прислушиваться ко мне он не будет. Я бы сделал по-другому», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».

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8 комментариев

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Матвей Суицидин
Кафель бы пылесосил весь грунтовый сезон в одиночке и паре без продыху.
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Большой Сэми
Ответ nicckk
ну у Кафельникова с грунтом дела были получше так-то, а Медведев явно устал. лучше нормально подготовиться в мастерсам и рг чем пахать ещё и пятисотник
Не получше, а гораздо лучше
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Сергей Чугунников
У Евгения вообще был принцип: "Ни недели без турнира". Правда на многих он только деньги за первый круг забирал, да и после 26-27 лет уровень начал быстро скатываться.
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Андрей Судалин
Кафель в 1999 году сыграл 34 турнира за год и в 15 из них вылетел в 1-2 круге, но сейчас не 90-е и такой нужды в деньгах нет. Спасибо, конечно, за совет, но в данной ситуации он всё правильно сделал.
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nicckk
ну у Кафельникова с грунтом дела были получше так-то, а Медведев явно устал. лучше нормально подготовиться в мастерсам и рг чем пахать ещё и пятисотник
+5
-1
+4
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ProLL
Ответ DeX
Женя сразу вылез после поражения Дани. А когда Медведев одолел Зверева молчал
Да ладно, Женя сам никуда не вылезает, ему журналисты звонят, вчера, видимо, звонить не стали, потому что уже поздно было, а на следующий день просто не стали заморачиваться.
+7
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DeX
Женя сразу вылез после поражения Дани. А когда Медведев одолел Зверева молчал
+9
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ProLL
Да абсолютно правильное решение сняться, Медведев уж слишком много играл на харде - думаю, если бы график был полегче, он бы восстановился после вчерашнего матча, но сегодня явно тело уже посылало стоп сигналы, в этом случае неразумно ехать в Барселону, учитывая что дальше Мастерсы, так можно к РГ с языком на плече подойти и будет уже пофиг, какая там у тебя уверенность в себе.
+17
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