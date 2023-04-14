Кафельников о том, что Медведев снялся с турнира в Барселоне: «Я бы играл. На грунте с матчами приходит уверенность»

Евгений Кафельников прокомментировал то, что Даниил Медведев снялся с турнира в Барселоне.

«Трудно сказать, правильно или нет, что Медведев снялся с турнира в Барселоне. Я не знаю, с чем это связано: травма или просто желание отдохнуть. Если травма, то это одно. Если отдохнуть, то я не думаю, что он довольно таки много наигрался на грунтовом покрытии, чтобы себе делать какой-то отдых. Я бы играл. Через количество матчей приходит уверенность.

В его случае я бы не рекомендовал пропускать грунт. Но он вместе со своей командой знает лучше, что ему надо. Прислушиваться ко мне он не будет. Я бы сделал по-другому», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».

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