Евгений Кафельников: «Думаю, что Медведеву не удастся выиграть даже один турнир на грунте. Он сам в это не верит»

Евгений Кафельников считает, что Даниил Медведев не возьмет титулы на грунте.

«Шансы у Медведева выиграть Монте-Карло минимальны. Не жду ничего хорошего от игры Медведева на грунте, исходя из всей истории «любви» с этим покрытием. Пока нет никаких предпосылок, что он будет хорошо выступать на земле. Надеюсь, что я ошибаюсь, но картина сейчас такая. Думаю, что Дане не удастся выиграть даже один турнир на грунте. Он сам в это не верит – в этом суть. Нужно ждать травяную часть сезона. Любые турниры, но только не грунт», – цитирует двукратного чемпиона «Больших шлемов» «Чемпионат».

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