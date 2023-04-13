Евгений Кафельников: «Думаю, что Медведеву не удастся выиграть даже один турнир на грунте. Он сам в это не верит»

Теги ATP Евгений Кафельников Rolex Monte-Carlo Masters Даниил Медведев Теннис

Евгений Кафельников считает, что Даниил Медведев не возьмет титулы на грунте.

«Шансы у Медведева выиграть Монте-Карло минимальны. Не жду ничего хорошего от игры Медведева на грунте, исходя из всей истории «любви» с этим покрытием. Пока нет никаких предпосылок, что он будет хорошо выступать на земле. Надеюсь, что я ошибаюсь, но картина сейчас такая. Думаю, что Дане не удастся выиграть даже один турнир на грунте. Он сам в это не верит – в этом суть. Нужно ждать травяную часть сезона. Любые турниры, но только не грунт», – цитирует двукратного чемпиона «Больших шлемов» «Чемпионат».

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11 комментариев

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Andrei Fedun
чёт как-то вяло,

а где главный аргумент о позиции на приеме в трёх метрах за baseline ❔
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Евгений Фабиянчук
а я думаю, что выиграет. может, не РГ и не Мастерс, но выиграет.
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Railway/
Вчера мне игра (манера) Даниила понравилась, и кажется, что точка в его "грунтовой" карьере не поставлена.
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Дима Миронов
Ответ Генадий Адамов
да вот же был перед Монако, где Каспер выиграл очередную водокачку
ну надо вылетать с Майами пораньше, тогда можно)
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Генадий Адамов
Ответ Дима Миронов
лучше заявиться на хард, чем искать грутовые турниры 250,во время хардого сезона
да вот же был перед Монако, где Каспер выиграл очередную водокачку
+1
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tigermv
На грунте ему нужен другой теннис, больше крутить мяч.. посмотрим - может и сможет перестроиться
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Дима Миронов
Ответ Генадий Адамов
На низко рейтинговых земляных турнирах, таких как играет тот же Рууд, можно выиграть,
лучше заявиться на хард, чем искать грутовые турниры 250,во время хардого сезона
+1
-1
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TennisForever
Как всегда ,завистливый в адрес Медведева,что-нибудь скажет ,надоел!
А вот,и посмотрим !
+1
-2
-1
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costa0545
Но почему же, вполне может выиграть, увидим дальше кто прав по итогу окажется.
+2
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+2
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Теннисный абсолют
Почему же, в 2019-го он самого Новака Величайшего на грунте обыграл
+3
-1
+2
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Генадий Адамов
На низко рейтинговых земляных турнирах, таких как играет тот же Рууд, можно выиграть,
+4
0
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