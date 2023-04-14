Медведев снялся с турнира в Барселоне

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Даниил Медведев Педро Мартинес Портеро Теннис

Даниил Медведев не сыграет на турнире в Барселоне, который пройдет на следующей неделе.

Сегодня россиянин уступил Хольгеру Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Он впервые с Australian Open проиграл раньше финала.

Место Медведева в сетке займет Педро Мартинес.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Ответ Eugenie Nation
Кстати, помню когда он монетами бросался и стоял в районе 40, болели тут за него от силы 2.5 человека. При том что, НАШ, РУССКИЙ1!!1! То есть, сейчас уже второе нашествие глоров)
Ага, небезызвестная судья Мариана Алвеш это была, на WIM в 2017 году.
У несостоявшегося короля грунта тогда с какой-то стати возникла мысль в голове, что та мол за деньги отсудила матч в пользу соперника, а не просто накосячила. Решил продемонстрировал, как он получал зачёты в МГИМО )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maSha
Ответ Phantom3000
«Впервые проиграл раньше финала» 😅😅 жесть)
Ждём "аналитическую" статью про наметившийся кризис Медведева 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кайрат Кырбасов
Ответ Александра Чиркова
потому что надо
Исчерпывающая аргументация
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goodloser
Ответ Дима Миронов
удивительно,в последний момент заявился туда,организаторы были не довольны вроде
Что это ещё за "последний момент"? До дедлайна можешь заявляться хоть в первый момент, хоть в последний, а после дедлайна не можешь заявляться вообще.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugenie Nation
Ответ Йенс Мустерманн
Ну хоть отдохнём от креветочного глорья, которое наводнило за последний месяц теннисный раздел. P.S. Болельщики у него есть, которые несколько лет болеют, но в последнее время прямо какие-то неадекватные и сумасшедшие новообращённые на ветках паломничество устроили во славу Красного шлема для хард корт спеца.
Кстати, помню когда он монетами бросался и стоял в районе 40, болели тут за него от силы 2.5 человека. При том что, НАШ, РУССКИЙ1!!1! То есть, сейчас уже второе нашествие глоров)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Чиркова
Ответ Кайрат Кырбасов
А зачем вы один и тот же комментарий в разные новости ставите?
потому что надо
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashati
Надо дома побыть, в лом)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кайрат Кырбасов
Ответ Александра Чиркова
Комментарий удален модератором
А зачем вы один и тот же комментарий в разные новости ставите?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimon 2.0
а что с .... лицом, мишань ??
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Надо сделать перерыв, отдохнуть и выбрать турнир перед РГ для игрового тонуса и игровой практики на грунте.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Чиркова
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
удивительно,в последний момент заявился туда,организаторы были не довольны вроде
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phantom3000
«Впервые проиграл раньше финала» 😅😅 жесть)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
+9
-19
-10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Судалин
Правильно. В Мадриде на высокогорье у отдохнувшего больше шансов.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Спасибо, Даниил. Хоть от твоих поклонников немножко передохнуть ))
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor nn
Неуважение!!Такой прекрасный город..Климат..еда. Надо было ехать и практику на грунте улучшать..иначе так и будет вылетать на главных грунтовых турнирах.Лучше бы в этой деревне не играл,в Монте-Карло..
+4
-9
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivanzhu90
Надо ехать в Мюнхен, сыграть с Сашей там.
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LeNok
Абсолютно правильное решение-одобряю
+33
-2
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eurasian /Евроазиатка
Правильное решение, лучше настроиться на Мадрид. Там и отскок получше:)
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий