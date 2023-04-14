Медведев снялся с турнира в Барселоне

Даниил Медведев не сыграет на турнире в Барселоне, который пройдет на следующей неделе.

Сегодня россиянин уступил Хольгеру Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Он впервые с Australian Open проиграл раньше финала.

Место Медведева в сетке займет Педро Мартинес.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе