Медведев снялся с турнира в Барселоне
Даниил Медведев не сыграет на турнире в Барселоне, который пройдет на следующей неделе.
Сегодня россиянин уступил Хольгеру Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Он впервые с Australian Open проиграл раньше финала.
Место Медведева в сетке займет Педро Мартинес.
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У несостоявшегося короля грунта тогда с какой-то стати возникла мысль в голове, что та мол за деньги отсудила матч в пользу соперника, а не просто накосячила. Решил продемонстрировал, как он получал зачёты в МГИМО )