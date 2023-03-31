Рыбакина о результате в Майами после титула в Индиан-Уэллс: «Не ожидала, что выйду в финал. Первые два матча были очень тяжелыми»

Теги WTA Петра Квитова Сорана Кырстя Miami Open Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина ответила, ожидала ли после победы в Индиан-Уэллс, что выйдет в финал в Майами. 

«Нет, я не ожидала, что выйду в финал. Я знала, что с самого начала, с первого матча будет очень тяжело. Так и получилось. Первые два матча были очень тяжелыми (трехсетовики против Анны Калинской и Паулы Бадосы. У испанки она отыграла матчбол – Sports.ru).

Так что, да, я совсем не ожидала. Просто старалась играть матч за матчем, концентрироваться, мотивировать себя и бороться до конца, поэтому даже уступая в счете, я все равно пыталась найти выход. Пока мне это удается».

Также она высказалась о возможной сопернице: во втором полуфинале поборются Петра Квитова и Сорана Кырстя.

«Они обе сильные соперницы. Обе бьют сильно, агрессивно, у них отличные удары. С Петрой я встречалась в начале года [в Аделаиде], и она очень хорошо играла, но там корты были намного быстрее.

Думаю, все будет по-другому, но, конечно, потребуется выложиться физически, потому что здесь корты довольно медленные, особенно после дождя. Нелегко играть, когда настолько влажно.

Независимо от того, с кем я играю, матч будет очень тяжелым. Надеюсь, я смогу сделать последний рывок, и все сложится в мою пользу (улыбается)».

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2 комментария

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Guillermo
Лена умничка, продолжай
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dimon 2.0
ну наконец ! спортс снизошел и переступил через себя и дал интервью... нет не соболя а рыбакиной. а что случилось ??
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