Синнер выиграл 22-й матч подряд на крытых кортах

Вторая ракетка мира Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Париже.

Он обыграл 41-ю ракетку мира Зизу Бергса 6:4, 6:2.

Итальянец выиграл 22-й матч подряд в помещении. Он не проигрывает на крытых кортах с 2023-го – его победная серия началась на Кубке Дэвиса.

Синнер также выиграл 30-й стартовый матч на турнире подряд. Последний раз итальянец уступил в первом же матче в Цинциннати в 2023-м, проиграв Душану Лайовичу.

Дальше Синнер сыграет с Франсиско Серундоло. Он ведет у аргентинца в личке 3:2.

