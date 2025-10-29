Бублик о поведении Муте во время матча в Париже: «Да это ж крыса ######»

Александр Бублик остался недоволен поведением Корентена Муте.

Они играют во втором круге «Мастерса» в Париже.

При счете 6:3, 3:3 казахстанец зашнуровывал кроссовок около своего бокса, когда кто-то из команды сказал ему: «На двойные орет». Бублик ответил: «Да это ж крыса ######».

Напомним, ранее в этом году у них случился конфликт на «Челленджере» в Финиксе. Муте попросил Бублика чуть больше времени перед приемом, но казахстанец ответил: «Мне насрать». В конце матча Бублик предлагал ему подраться за кортом.