Бублик после победы над Муте написал на камере: «На пути домой»
Александр Бублик сделал отсылку на слова Корентена Муте после победы в Париже.
Он обыграл его во втором круге «Мастерса» со счетом 6:3, 7:5. После этого он написал на камере: «На пути домой».
Напомним, перед встречей француз раскритиковал поведение Бублика в матчах и заявил, что постарается «отправить его домой».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: tennisbb.ru
