Бублик после победы над Муте написал на камере: «На пути домой»

Александр Бублик сделал отсылку на слова Корентена Муте после победы в Париже.

Он обыграл его во втором круге «Мастерса» со счетом 6:3, 7:5. После этого он написал на камере: «На пути домой».

Напомним, перед встречей француз раскритиковал поведение Бублика в матчах и заявил , что постарается «отправить его домой».