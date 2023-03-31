Рыбакина первой после Шараповой в 2012-м в один год вышла в финал на Australian Open, в Индиан-Уэллс и Майами

Теги Мария Шарапова Мартина Хингис Серена Уильямс Линдсей Дэвенпорт Штеффи Граф Australian Open Уимблдон WTA Моника Селеш Miami Open Джессика Пегула Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина обыграла Джессику Пегулу в полуфинале в Майами – 7:6(3), 6:4.

В этом сезоне Рыбакина выиграла все семь тай-брейков 

Казахстанка одержала 13-ю победу подряд.

Она стала шестой теннисисткой, которая в один год вышла в финал на Australian Open, в Индиан-Уэллс и Майами. Ранее это удавалось Марии Шараповой в 2012-м, Мартине Хингис и Линдси Дэвенпорт в 2000-м, Штеффи Граф в 1994-м и Монике Селеш в 1991-м.

Также Рыбакина первой после Серены Уильямс на «Уимблдоне»-2016 подала минимум 10 эйсов в пяти матчах на одном турнире (14 во втором круге, 12 в третьем, и по 10 в трех следующих матчах).

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3 комментария

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Генадий Адамов
Красава, одно жаль, что уехала в Казахстан, Тарпищев, ау, почему отпустили, денег на развитие и поддержку не дали, всё Россияне добиваются прогресса без вас, не стыдно?
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MURA
"Какой продукт я выкинул..." - пробежала мысль в голове у Шамильки
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Nurbol Nuraliyev
в принципе могли бы завтра выложить
+5
0
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