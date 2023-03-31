Рыбакина первой после Шараповой в 2012-м в один год вышла в финал на Australian Open, в Индиан-Уэллс и Майами

обыграла в полуфинале в Майами – 7:6(3), 6:4.

В этом сезоне Рыбакина выиграла все семь тай-брейков

Казахстанка одержала 13-ю победу подряд.

Она стала шестой теннисисткой, которая в один год вышла в финал на , в Индиан-Уэллс и Майами. Ранее это удавалось в 2012-м, и в 2000-м, в 1994-м и в 1991-м.

Также Рыбакина первой после на « »-2016 подала минимум 10 эйсов в пяти матчах на одном турнире (14 во втором круге, 12 в третьем, и по 10 в трех следующих матчах).

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