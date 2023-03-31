Квитова об успешных выступлениях в Индиан-Уэллс и Майами: «Меня сложно тренировать, поэтому здорово, что сейчас я могу порадовать команду»

ответила, в чем причина ее стабильных выступлений в марте. В Индиан-Уэллс она дошла до четвертьфинала, а в Майами поборется за выход в финал.

– Честно говоря, в Дубае я получила травму. Поэтому перед Индиан Уэллс я отдыхала неделю, чтобы подлечить ногу.

Я начала играть в Индиан-Уэллс, так что да, была хорошая подготовка. Но, с другой стороны, возможно, из-за перерыва у меня было желание играть, получать удовольствие на корте и показывать хорошие результаты.

Со мной никогда не знаешь. Меня сложно тренировать, поэтому здорово, что сейчас я могу порадовать команду (улыбается).

– В чем главная сложность для вашего тренера и второй половинки?

– Думаю, лучше спросить об этом его – он мог бы два часа говорить на эту тему.

Понимаете, я не люблю тренировки. Наверное, в этом главная сложность, потому что он не может провести тренировку так, как хочет.

С другой стороны, я люблю матчи, так что, возможно, это его устраивает. Но я думаю, что моим тренерам тяжело, потому что они всегда могут вытащить меня на корт. Бывают дни, когда мы много работаем, но никогда не знаешь, какой день наступит – выходной или рабочий. Бывает сложно понять, когда у меня есть настроение тренироваться, а когда мне нужно немного расслабиться.

Конечно, если у меня травма, то это совсем другая история. Но я думаю, что за семь лет, которые он меня тренирует, он уже хорошо разобрался, когда мне нужно отдохнуть, а когда – поднажать.

Поэтому даже если у меня несколько выходных, я все равно могу показать хороший теннис на следующий день. Думаю, он уже ко всему привык (улыбается).

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