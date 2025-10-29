Синнер о покрытии на «Мастерсе» в Париже: «Здесь очень необычный корт»

Янник Синнер рассказал об особенностях новых кортов на «Мастерсе» в Париже.

Вторая ракетка мира во втором круге победил Зизу Бергса 6:4, 6:2.

В этом году турнир переехал с арены «Аккор» в Берси на арену «Пари-Ла-Дефанс».

– Здесь очень необычный корт. Чаще всего у меня были здесь небольшие проблемы. Очень рад выиграть первый матч и рад тому, как подавал. Я был очень точен. И я стартовал с брейка – это всегда придает немного больше уверенности.

– Можете ли рассказать подробнее про корт? У Карлоса [Алькараса] вчера были, возможно, небольшие проблемы с тем, чтобы выбрать момент удара. Как и у [Александра] Зверева. Есть ли в этих кортах что-то особое, из-за чего сложнее адаптироваться?

– В прошлом году я не играл в Париже. Обычно я никогда хорошо здесь не играю. Мне сложно сравнивать [покрытие] спустя два года. Но корт очень необычный. Когда мячи новые, они все еще летят довольно быстро. Отскок не очень высокий, но позже мячи становятся больше и медленнее. И это влияет на выбор момента ударов.

В сегодняшнем матче не было особого ритма, так что мне больше нечего сказать. Но я принимал очень хорошо. Первые удары важны на любом покрытии. Сегодня я справился очень хорошо, – сказал Синнер в интервью на корте.

Дальше он сыграет с Франсиско Серундоло.