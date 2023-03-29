Рыбакина о восстановлении после матчей: «Хорошо сплю, хорошо ем – как можно больше. Прохожу процедуры»

Представительница Казахстана Елена Рыбакина рассказала, как восстанавливается после матчей с учетом того, что выиграла уже 12 подряд. В четвертьфинале в Майами она обыграла – 6:3, 6:0.

– Хорошо сплю, хорошо ем – как можно больше. Прохожу процедуры. Сегодня в первом сете постаралась надавить, а после этого поймала ритм, так что все пошло лучше. Но все равно чувствую себя не самой свежей.

Было бы лучше, если бы я чувствовала себя лучше. Но приходится играть и так. Пока что я это преодолеваю, это меня радует.

– С учетом усталости вы удивлены, что вышли в полуфинал в Майами?

– Не скажу, что удивлена. Знала, что буду работать, буду бороться, и понимала, что это возможно. Но я просто старалась сосредотачиваться на каждом матче, и первые были очень сложными, трехсетовыми.

Так что я не думала, как далеко пройду. Просто шла от матча к матчу.

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