Рыбакина о восстановлении после матчей: «Хорошо сплю, хорошо ем – как можно больше. Прохожу процедуры»

Теги WTA Miami Open Елена Рыбакина Теннис

Представительница Казахстана Елена Рыбакина рассказала, как восстанавливается после матчей с учетом того, что выиграла уже 12 подряд. В четвертьфинале в Майами она обыграла Мартину Тревисан – 6:3, 6:0.

– Хорошо сплю, хорошо ем – как можно больше. Прохожу процедуры. Сегодня в первом сете постаралась надавить, а после этого поймала ритм, так что все пошло лучше. Но все равно чувствую себя не самой свежей.

Было бы лучше, если бы я чувствовала себя лучше. Но приходится играть и так. Пока что я это преодолеваю, это меня радует.

– С учетом усталости вы удивлены, что вышли в полуфинал в Майами?

– Не скажу, что удивлена. Знала, что буду работать, буду бороться, и понимала, что это возможно. Но я просто старалась сосредотачиваться на каждом матче, и первые были очень сложными, трехсетовыми.

Так что я не думала, как далеко пройду. Просто шла от матча к матчу.

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3 комментария

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tanya_1111
Ответ инок
Молодец Лена! При таком отношении к себе скоро станешь настоящей звездой тенниса.
Так уже ))
0
0
0
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ инок
Молодец Лена! При таком отношении к себе скоро станешь настоящей звездой тенниса.
она уже звезда
+6
0
+6
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инок
Молодец Лена! При таком отношении к себе скоро станешь настоящей звездой тенниса.
+2
0
+2
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