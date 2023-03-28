Рыбакина после 11-й победы подряд: «Физически я не самая свежая, но довольна, что справляюсь и нахожу возможность выигрывать»

Теги WTA Miami Open Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала 11-ю победу подряд – в четвертом круге в Майами она обыграла Элизу Мертенс (6:4, 6:3). В первом сете чемпионка Индиан-Уэллс отыграла брейк.

«Очень сложный матч. Я снова не очень здорово начала, но рада, что закончила в двух сетах.

Конечно, физически я не самая свежая, но довольна, что справляюсь и нахожу возможность выигрывать. Здорово выйти в четвертьфинал. Надеюсь, смогу сыграть лучше».

За полуфинал Рыбакина поборется с Мартиной Тревисан.

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6 комментариев

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chingizhan2006
Ответ Добрый Андрей
Швентек в том году, еще Азаренко вроде в 2016м
ого, не ожидал что у иги это достижение уже есть. глянул стату: 12 титулов, в них она навешала соперницам 6 баранок (в каждом втором победном финале по бублику), в 16 сетов из 24 отдала не более 2 геймов (по сути тоже в одну калитку). 3 поражения: первое поражение опустим (18 лет, в первом же финале в 3 сетах), зато последние два от крейчиковой, мини-мини звоночек, хотя общий счет у них 2-2.
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Mobilis
Она справится.
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Добрый Андрей
Ответ chingizhan2006
класс! у женщин кто в последнее время брал саншайн дабл/связку иу маями? у мужиков скорее всего федя (2017) и новак.
Швентек в том году, еще Азаренко вроде в 2016м
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melmi
Ответ Dym86
С таким физическим состоянием второй раз Соболенко не закрыть :(
Справедливости ради у Србрленко тоже нагрузка с начала сезона выпала немалая . На сегодня первая выиграла 20 матчей в сезоне , вторая как раз Лена
Им обеим еще нужно до личной встрече добраться
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Dym86
С таким физическим состоянием второй раз Соболенко не закрыть :(
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chingizhan2006
класс! у женщин кто в последнее время брал саншайн дабл/связку иу маями? у мужиков скорее всего федя (2017) и новак.
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