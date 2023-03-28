Рыбакина после 11-й победы подряд: «Физически я не самая свежая, но довольна, что справляюсь и нахожу возможность выигрывать»

прокомментировала 11-ю победу подряд – в четвертом круге в Майами она обыграла (6:4, 6:3). В первом сете чемпионка Индиан-Уэллс отыграла брейк.

«Очень сложный матч. Я снова не очень здорово начала, но рада, что закончила в двух сетах.

Конечно, физически я не самая свежая, но довольна, что справляюсь и нахожу возможность выигрывать. Здорово выйти в четвертьфинал. Надеюсь, смогу сыграть лучше».

За полуфинал Рыбакина поборется с .

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