Фриц второй год подряд квалифицировался на итоговый турнир в Турине
Тэйлор Фриц стал пятым участником итогового турнира ATP.
Он пройдет в Турине с 9 по 16 ноября.
Американец до этого дважды в карьере отбирался на итоговый турнир и один раз был запасным. В этом году он защищает очки за финал.
Помимо него, на итоговый квалифицировались Карлос Алькарас, Янник Синнер, Александр Зверев и Новак Джокович.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
