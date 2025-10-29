Фриц второй год подряд квалифицировался на итоговый турнир в Турине

Тэйлор Фриц стал пятым участником итогового турнира ATP.

Он пройдет в Турине с 9 по 16 ноября.

Американец до этого дважды в карьере отбирался на итоговый турнир и один раз был запасным. В этом году он защищает очки за финал.

Помимо него, на итоговый квалифицировались Карлос Алькарас , Янник Синнер , Александр Зверев и Новак Джокович .