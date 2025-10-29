Бублик о надписи на камере после победы над Муте: «Он сказал, что сделает все, чтобы отправить меня домой. Хорошо, что он живет в Париже – на такси не так уж далеко ехать»

Александр Бублик объяснил надпись на камере после победы над Корентеном Муте.

Казахстанец обыграл его во втором круге «Мастерса» в Париже со счетом 6:3, 7:5. После этого он написал на камере : «На пути домой».

– Очевидно, он слишком много всего наговорил перед матчем. Слишком много. Мне надо было его наказать, там было без вариантов.

– Можете объяснить надпись на камере?

– Он сказал, что сделает все, чтобы отправить меня домой. Так что хорошо, что он живет в Париже. На такси не так уж далеко ехать», – объяснил Бублик в интервью на корте.