Бублик о надписи на камере после победы над Муте: «Он сказал, что сделает все, чтобы отправить меня домой. Хорошо, что он живет в Париже – на такси не так уж далеко ехать»
Александр Бублик объяснил надпись на камере после победы над Корентеном Муте.
Казахстанец обыграл его во втором круге «Мастерса» в Париже со счетом 6:3, 7:5. После этого он написал на камере: «На пути домой».
– Очевидно, он слишком много всего наговорил перед матчем. Слишком много. Мне надо было его наказать, там было без вариантов.
– Можете объяснить надпись на камере?
– Он сказал, что сделает все, чтобы отправить меня домой. Так что хорошо, что он живет в Париже. На такси не так уж далеко ехать», – объяснил Бублик в интервью на корте.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости