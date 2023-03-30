Тарпищев больше не будет капитаном сборной России: «Этим должны заниматься более молодые специалисты»

Теги Шамиль Тарпищев ФТР Кубок Дэвиса Кубок Билли Джин Кинг ATP WTA Теннис

Шамиль Тарпищев сообщил, что покинул пост капитана сборной России в командных турнирах. Он остается главой Федерации тенниса России.

«В силу возраста я отхожу от тренерской работы. Этим должны заниматься более молодые специалисты. Они больше меня могут пахать на корте. А я сосредоточиваю внимание в целом на развитии тенниса. Опыт позволяет. К тому же, являясь членом Международного олимпийского комитета, я вхож везде. Общаюсь практически со всеми губернаторами. Состою в Президентском совете по спорту, который возглавляет Владимир Владимирович Путин.

Стоит ли волноваться за российский теннис? У нас собралась очень хорошая команда. Это мое главное достижение. Я ведь еще в 1974 году занял должность тренера сборной. И за эти без малого 50 лет не было ни одного скандала в команде. Мы преодолели этот полувековой период без каких-либо инцидентов. Значит, система была выстроена правильно. Это дорогого стоит. Существовала преемственность, и так продолжается до сих пор.

Не стоило уходить с должности капитана сборной? В ближайшие два-три года командой мы вряд ли сыграем на международных турнирах. А возраст у меня уже поджимает. Поэтому я лучше сконцентрируюсь на других вещах. Важно помочь ближайшему резерву. Чтобы молодежь быстрее встала на ноги. И чтобы не возникало проблем со сменой поколений», – цитирует Тарпищева «Столица С».

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6 комментариев

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Антон Чугунов
Евгений Кафельников?
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Hardy
какой сборной? или тоже с Ираком собрались играть?
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zaza burduladze
три года ?
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ivanzhu90
Кто капитаном будет, Мыскина?
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as009595@icloud.com
Хотя как капитан сборной ШАТ был хорош
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as009595@icloud.com
А покинут пост президента Федерации не хочет?
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