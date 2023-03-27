Ван де Зандшульп впервые обыграл соперника из топ-5, Рууд с прошлого года не одерживал две победы подряд

32-я ракетка мира обыграл №4 в третьем круге «Мастерса» в Майами – 3:6, 6:4, 6:4.

Рууд в этом году провел 11 матчей (5:6) и ни разу не одержал две победы подряд. В Майами он не защитил прошлогодний финал.

Ван де Зандшульп победил представителя топ-5 впервые за семь матчей против соперников такого уровня.

Теперь он поборется с Эмилем Руусувуори. Cледующим турниром Рууда станет Эштори, где он будет первым сеяным.

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