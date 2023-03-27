Ван де Зандшульп впервые обыграл соперника из топ-5, Рууд с прошлого года не одерживал две победы подряд

Теги ATP Miami Open Каспер Рууд Ботик ван де Зандшульп Теннис

32-я ракетка мира Ботик ван де Зандшульп обыграл №4 Каспера Рууда в третьем круге «Мастерса» в Майами – 3:6, 6:4, 6:4.

Рууд в этом году провел 11 матчей (5:6) и ни разу не одержал две победы подряд. В Майами он не защитил прошлогодний финал.

Ван де Зандшульп победил представителя топ-5 впервые за семь матчей против соперников такого уровня.

Теперь он поборется с Эмилем Руусувуори. Cледующим турниром Рууда станет Эштори, где он будет первым сеяным.

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9 комментариев

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Йенс Мустерманн
Пусть продолжает в том же темпе до конца сезона. Уверен, что многие будут не против такого развития событий ))
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Антон Тимофеев
Ага. Такими темпами, Рууд скоро покинет топ-4, а Медведев, наоборот,туда поднимется и рейтинг станет более-менее нормальным:Джокович, Алькарас, Циципас, Медведев...
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slim shady 123
Рууд клиент Ботика, давно известно
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Макс Марин
Оба нулёвые что тут обсуждать. Рууд ждет грунт
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Алексей Латышов
Ответ DynamoUfa
Ван де Кто?
Таки-Зандсхулп.)
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Sincere
На грунте одержит. иначе вместе с Тимом на челленджеры отправится💀
+2
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Alexandr Sokolov
Ответ tRIFF
Где болельщицы Рууда?) Давно не видел их
ждут грунт)
+5
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tRIFF
Где болельщицы Рууда?) Давно не видел их
+6
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DynamoUfa
Ван де Кто?
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