Рууд о старте сезона: «Хочется верить, что один матч все изменит, но впереди еще много встреч с сильными игроками»

Четвертая ракетка мира прокомментировал то, что выиграл только 5 из 10 матчей на старте сезона. Во втором раунде в Майами норвежец, защищающий очки за финал, победил Илью Ивашко – 6:2, 6:3.

«Хочется верить, что один матч все изменит, но впереди еще много встреч с сильными игроками. После раннего вылета в Индиан-Уэллс я не играл матчей почти две недели, но много работал и приехал сюда с хорошими воспоминаниями о прошлом сезоне.

Не скажу, что в прошлом году я здесь развернул сезон, потому что до этого я победил в Буэнос-Айресе. Но после этого у меня была травма, и я рано проиграл в Индиан-Уэллс. Когда меня спрашивали про ожидания, я говорил, что просто хочу хорошо завершить хардовый сезон – а в итоге дошел до финала.

Так что сейчас я снова просто постараюсь выиграть несколько матчей, не думая о том, сколько очков мне нужно защищать. Постараюсь набрать ход».

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