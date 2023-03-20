Медведев после финала в Индиан-Уэллс: «У меня довольно токсичные отношения с этим кортом – любовь, ненависть»

прокомментировал поражение от в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 3:6, 2:6.

«Во многом неожиданная неделя. Голеностоп, палец, теннис, ветер – столько всего. Но почти получилось победить.

У меня довольно токсичные отношения с этим кортом – любовь, ненависть. Так что я хотел бы поблагодарить корт. Я на него наезжал, и он мне отвечал – я подвернул ногу, повредил палец. Но он дал мне возможность завершить турнир. Так что спасибо большое.

(Обращается к болельщикам). Простите, что не смог сделать финал интересным. Я старался и не люблю проигрывать – но сегодня, к сожалению, сделал это довольно легко. Надеюсь, вам всем равно понравилось. И спасибо за поддержку в эти две недели».

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