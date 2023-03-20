Медведев после финала в Индиан-Уэллс: «У меня довольно токсичные отношения с этим кортом – любовь, ненависть»

Теги Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 3:6, 2:6.

«Во многом неожиданная неделя. Голеностоп, палец, теннис, ветер – столько всего. Но почти получилось победить.

У меня довольно токсичные отношения с этим кортом – любовь, ненависть. Так что я хотел бы поблагодарить корт. Я на него наезжал, и он мне отвечал – я подвернул ногу, повредил палец. Но он дал мне возможность завершить турнир. Так что спасибо большое.

(Обращается к болельщикам). Простите, что не смог сделать финал интересным. Я старался и не люблю проигрывать – но сегодня, к сожалению, сделал это довольно легко. Надеюсь, вам всем равно понравилось. И спасибо за поддержку в эти две недели».

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12 комментариев

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Посторонним В
Ответ Йенс Мустерманн
Пока Медведев ноет, другие берут титулы )
Пук
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lakers
Ответ sfrrrR
Александра, у тебя русский язык был не самым любимым предметом в школе, да?
А была ли школа?
+1
0
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canuck andreyka
Корту пофиг, от него все отлетает - и прямиком назад :) Дане стоит найти более рецептивный объект для токсичных отношений, иначе в Майами трагедия повторится: тамошние корты еще помедленней калифорнийских будут.
Пы.Сы. Сейчас во Флориде идет сезон местных розовых креветок и крабов, мой совет: после проигрыша пойти оными обожраться, по печени удар, зато будет что вспомнить)
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+2
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Messer Madser
проиграл бездарно как какой то ноунейм, но ещё выиграет чё нибудь где не будет таких мощных соперников. Главное палец беречь 👍👍👍
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-2
-2
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Marik5
Алькарас красава, не жалуется на корты , мячи и судей, а делает своё дело!!!!!!
+4
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Анни Петрова
Речи Медведева на награждениях - это отдельный вид искусства! Никогда не ограничивается стандартными фразами
+1
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Lana5
Ночь, улица, фонарь, аптека )
+2
0
+2
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Йенс Мустерманн
Пока Медведев ноет, другие берут титулы )
+5
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+2
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sfrrrR
Ответ Александра Чиркова
Даня он не идеальный,но он человечный,как и все мы,а кто говорит про флажки не флажки, посмотрим сколько ваша испанскосербская флажковость продлится. Прежде чем искать соринку в чужом глазу,поищите в своем бревно
Александра, у тебя русский язык был не самым любимым предметом в школе, да?
+5
-2
+3
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Габриэла
Даня говорит... лучше всех... теперь продолжаем играть ... так же, как говорим...
+2
-2
0
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Александра Чиркова
Даня он не идеальный,но он человечный,как и все мы,а кто говорит про флажки не флажки, посмотрим сколько ваша испанскосербская флажковость продлится. Прежде чем искать соринку в чужом глазу,поищите в своем бревно
+8
-4
+4
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Eugenie Nation
Единственный из тура, кто ныл все две недели)
+4
-6
-2
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