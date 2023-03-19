Медведев после победы над Тиафу: «В четвертьфинале я был немного раздражен, а сегодня преодолел негативные эмоции и срывы»

Даниил Медведев высказался о реакции на победу над Фрэнсисом Тиафу в 1/2 в Индиан-Уэллс. Россиянин обыграл американца 7:5, 7:6(4), упустив семь матчболов во втором сете. Победу он встретил без бурных празднований, просто качая головой.

На пресс-конференции у него спросили, правда ли, что он находится на пике эмоционального состояния.

«Мне кажется, это правда. В четвертьфинале мне было сложнее из-за ветра, я был немного раздражен. А сегодня мне правда удалось преодолеть какие-то негативные эмоции и срывы.

Но тот факт, что я победил, упустив столько матчболов, показывает, что в концовке я не до конца сдержал эмоции. Но в каком-то смысле такая победа меня даже больше радует, потому что попробуйте сыграть тай-брейк после семи упущенных матчболов. А мне удалось сразу начать его с хороших ударов и розыгрышей.

Поэтому мне кажется, что в целом, даже несмотря на, так скажем, вспышки гнева, которые случались на этой неделе, психологически я отлично себя чувствую на протяжении последнего месяца.

И мне кажется, что здесь все становится лучше и лучше, надеюсь, что эта тенденция продолжится и завтра».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе