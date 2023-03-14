Чесноков о словах Цуренко про паническую атаку: «Она умеет вешать лапшу на уши»

Андрей Чесноков прокомментировал высказывания Леси Цуренко. Украинка рассказала о панической атаке после разговора с главой WTA Стивом Саймоном о допуске российских и белорусских игроков на турниры.

«Я думаю, Цуренко поняла, что у нее нет никаких шансов в матче против Соболенко, и решила не играть. Она умеет вешать лапшу на уши, я сам был тому свидетелем, не верю ни одному ее слову. Если у нее нет травм, то пусть WTA не заплатит ей деньги, снимет очки за турнир. Соболенко ничего ей не сделала, она ведет себя достойно по отношению к другим игрокам, а Цуренко ведет себя неспортивно.

Я считаю, что WTA должна ввести меры, если этого не сделать, то эти выходки будут бесконечно продолжаться, так нельзя. До этого Костюк отказалась жать руку Грачевой, хотя у нее не было для этого причин, Варвара ничем ее не оскорбляла, не била ее по голове ракеткой. Эти действия нарушают целостность теннисной семьи.

Я считаю, если их оштрафовать и отстранить от турниров на несколько месяцев, то эти акции, не имеющие никакого отношения к спорту, сразу прекратятся», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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