Чесноков о словах Цуренко про паническую атаку: «Она умеет вешать лапшу на уши»

Теги WTA Андрей Чесноков Леся Цуренко BNP Paribas Open Политика Теннис

Андрей Чесноков прокомментировал высказывания Леси Цуренко. Украинка рассказала о панической атаке после разговора с главой WTA Стивом Саймоном о допуске российских и белорусских игроков на турниры.

«Я думаю, Цуренко поняла, что у нее нет никаких шансов в матче против Соболенко, и решила не играть. Она умеет вешать лапшу на уши, я сам был тому свидетелем, не верю ни одному ее слову. Если у нее нет травм, то пусть WTA не заплатит ей деньги, снимет очки за турнир. Соболенко ничего ей не сделала, она ведет себя достойно по отношению к другим игрокам, а Цуренко ведет себя неспортивно.

Я считаю, что WTA должна ввести меры, если этого не сделать, то эти выходки будут бесконечно продолжаться, так нельзя. До этого Костюк отказалась жать руку Грачевой, хотя у нее не было для этого причин, Варвара ничем ее не оскорбляла, не била ее по голове ракеткой. Эти действия нарушают целостность теннисной семьи.

Я считаю, если их оштрафовать и отстранить от турниров на несколько месяцев, то эти акции, не имеющие никакого отношения к спорту, сразу прекратятся», – цитирует Чеснокова ТАСС.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Groove
Подписываюсь под каждым словом. Психов нужно лечить, а не потакать их психозам.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юлия Лукьянова
В финале в Остине было очевидно, что отсутствие рукопожатия и церемония именно так и спланированы игроками и организаторами. Раздельное фотографирование выглядело, так скажем, в новинку). Видимо, еще до матча был официальный запрос к организаторам и WTA со стороны участницы, а те его удовлетворили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
владимир бредихин
Ответ Alex1104
Хороший рецепт. Точно сработает.
здесь все по чесноку ей ничего не светило она решила хоть както о себе напомнить
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N.S.A.8.5
Начнут другие высшие силы вмешиваться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Хороший рецепт. Точно сработает.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий