WTA о допуске россиянок и белорусок: «Индивидуальных спортсменок нельзя наказывать за действия руководства их стран»
WTA выпустила ответ на высказывания Леси Цуренко. Ранее она рассказала о разговоре с главой организации Стивом Саймоном о допуске российских и белорусских спортсменок на турниры.
«Во-первых, мы понимаем эмоции, с которыми Лесе и всем нашим украинским спортсменкам пришлось столкнуться в этот тяжелейший период.
[...]
Тем не менее, фундаментальный принцип WTA сохраняется. Индивидуальные спортсменки могут участвовать в профессиональных турнирах, исходя из своего уровня и без какой-либо дискриминации. Их нельзя наказывать за действия руководства их стран».
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Не должно быть лицемерных Овечкиных или Азаренко и в спортивном мире, что поддерживают труподелов, но деньги получают и живут в США.
если у человека есть внутренняя, искренняя потребность высказаться, то он это сделает без указок и требований, например, как Карен. если такой потребности нет, то клещами тянуть не имеет резона.
Откуда спортивной общественности знать об их отношении к этим преступлениям против человечества?
А как я за неё кричал и болел на всех КК, когда она приезжала…тьфу, позорница. Я думал она умнее, 33 года все-таки