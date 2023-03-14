WTA о допуске россиянок и белорусок: «Индивидуальных спортсменок нельзя наказывать за действия руководства их стран»

Теги WTA Леся Цуренко Теннис

WTA выпустила ответ на высказывания Леси Цуренко. Ранее она рассказала о разговоре с главой организации Стивом Саймоном о допуске российских и белорусских спортсменок на турниры. 

«Во-первых, мы понимаем эмоции, с которыми Лесе и всем нашим украинским спортсменкам пришлось столкнуться в этот тяжелейший период.

[...]

Тем не менее, фундаментальный принцип WTA сохраняется. Индивидуальные спортсменки могут участвовать в профессиональных турнирах, исходя из своего уровня и без какой-либо дискриминации. Их нельзя наказывать за действия руководства их стран».

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7 комментариев

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Юлия Лукьянова
WTA наряду с ATP стремятся поддерживать свою репутацию максимально отстраненных от политики спортивных организаций. Спортивные принципы превыше всего. А Цуренко и ее коллеги-соотечественники хотят это нарушить. Приходится вот так публично им разъяснять, что к чему.
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encaro_one
Ответ cosset
это бессмысленная затея. публично человек может как поддержать, так и осудить по принуждению/под давлением. если у человека есть внутренняя, искренняя потребность высказаться, то он это сделает без указок и требований, например, как Карен. если такой потребности нет, то клещами тянуть не имеет резона.
Если человек поддерживает правительство какой-либо страны в войне, он не должен принимать участие на соревнованиях в тех странах с кем "фактически воюет" (с) эта страна.
Не должно быть лицемерных Овечкиных или Азаренко и в спортивном мире, что поддерживают труподелов, но деньги получают и живут в США.
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encaro_one
Ай-яй-яй, столько интересного текста пропустили из релиза.
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cosset
Ответ Iuasamotu
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это бессмысленная затея. публично человек может как поддержать, так и осудить по принуждению/под давлением.
если у человека есть внутренняя, искренняя потребность высказаться, то он это сделает без указок и требований, например, как Карен. если такой потребности нет, то клещами тянуть не имеет резона.
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dart darteg
Ответ Iuasamotu
Комментарий удален модератором
Тогда пусть все спортсмены осудят действия своих стран, независимо от времени совершения
Откуда спортивной общественности знать об их отношении к этим преступлениям против человечества?
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Ярик01
Белорусских можно, как раз индивидуально.
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imaxim
Бедняжка Леся, не выдержала осознания того, что лишний раз невиновных людей не накажут. И что отстранение всех спортсменов не поможет закончить боевые действия на Украине.

А как я за неё кричал и болел на всех КК, когда она приезжала…тьфу, позорница. Я думал она умнее, 33 года все-таки
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Iuasamotu
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