WTA о допуске россиянок и белорусок: «Индивидуальных спортсменок нельзя наказывать за действия руководства их стран»

WTA выпустила ответ на высказывания . Ранее она рассказала о разговоре с главой организации Стивом Саймоном о допуске российских и белорусских спортсменок на турниры.

«Во-первых, мы понимаем эмоции, с которыми Лесе и всем нашим украинским спортсменкам пришлось столкнуться в этот тяжелейший период.

[...]

Тем не менее, фундаментальный принцип WTA сохраняется. Индивидуальные спортсменки могут участвовать в профессиональных турнирах, исходя из своего уровня и без какой-либо дискриминации. Их нельзя наказывать за действия руководства их стран».

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