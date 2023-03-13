Леся Цуренко: «Глава WTA мне заявил, что россияне и белорусы точно вернутся на Олимпиаду – и это будет так же, как в теннисе»

Украинка Леся Цуренко объяснила, почему снялась с матча в Индиан-Уэллс против белоруски .

«Причиной отказа стала паническая атака. Официально будет написано «личные причины», но фактически это проблемы с дыханием и, можно сказать, истерика.

Несколько дней назад у меня был разговор с нашим СЕО WTA Стивом Саймоном, и я была абсолютно шокирована тем, что услышала. Он сказал мне, что сам он [боевые действия] не поддерживает, но если игроки из России и Беларуси поддерживают, то это только их собственное мнение, и мнение других людей не должно меня расстраивать. В то же время он отметил, что если бы с ним такое происходило и он был бы на моем месте, то он чувствовал бы себя ужасно.

Кроме того, он высказал уверенность в том, что россияне и белорусы вернутся на Олимпиаду, и сказал, что это произойдет именно так, как происходит сейчас в теннисе. Также он сказал, что фэйр-плэй и олимпийские принципы не нарушены, а как раз наоборот. Именно тот факт, что они выступят на Олимпиаде, и покажет, что эти принципы работают, что все равны и все имеют возможность там выступать. На вопрос, понимает ли он, что говорит мне это во время активной фазы [конфликта] в моей стране, он сказал, что да, и это его мнение.

Я была абсолютно шокирована этим разговором, и уже в прошлой игре [против ] было невероятно сложно играть, сложно собраться и сегодня, когда пришло время идти на корт, у меня началась паническая атака, и я просто не смогла туда выйти. Очень надеюсь, что смогу всю эту информацию переварить и буду более готова к следующему турниру.

О моем разговоре со Стивом знают только игроки из нашей группы, с кем мы постоянно на связи, знает Элина [ ]. Все также шокированы. Мы попросили организовать конференц-колл с Советом директоров WTA, чтобы поднять там вопрос, как такой человек, как Стив Саймон, может быть лидером в WTA, и что нам со всем этим делать. Как нам дальше понимать, что наша организация хоть как-то защищает наши права. Я просто не понимаю, как случилось в этом мире, что нужно объяснять такие вещи. Это очень удивительно и очень больно», – цитирует Цуренко портал «Большой теннис Украины».

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