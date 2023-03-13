Леся Цуренко: «Глава WTA мне заявил, что россияне и белорусы точно вернутся на Олимпиаду – и это будет так же, как в теннисе»
Украинка Леся Цуренко объяснила, почему снялась с матча в Индиан-Уэллс против белоруски Арины Соболенко.
«Причиной отказа стала паническая атака. Официально будет написано «личные причины», но фактически это проблемы с дыханием и, можно сказать, истерика.
Несколько дней назад у меня был разговор с нашим СЕО WTA Стивом Саймоном, и я была абсолютно шокирована тем, что услышала. Он сказал мне, что сам он [боевые действия] не поддерживает, но если игроки из России и Беларуси поддерживают, то это только их собственное мнение, и мнение других людей не должно меня расстраивать. В то же время он отметил, что если бы с ним такое происходило и он был бы на моем месте, то он чувствовал бы себя ужасно.
Кроме того, он высказал уверенность в том, что россияне и белорусы вернутся на Олимпиаду, и сказал, что это произойдет именно так, как происходит сейчас в теннисе. Также он сказал, что фэйр-плэй и олимпийские принципы не нарушены, а как раз наоборот. Именно тот факт, что они выступят на Олимпиаде, и покажет, что эти принципы работают, что все равны и все имеют возможность там выступать. На вопрос, понимает ли он, что говорит мне это во время активной фазы [конфликта] в моей стране, он сказал, что да, и это его мнение.
Я была абсолютно шокирована этим разговором, и уже в прошлой игре [против Донны Векич] было невероятно сложно играть, сложно собраться и сегодня, когда пришло время идти на корт, у меня началась паническая атака, и я просто не смогла туда выйти. Очень надеюсь, что смогу всю эту информацию переварить и буду более готова к следующему турниру.
О моем разговоре со Стивом знают только игроки из нашей группы, с кем мы постоянно на связи, знает Элина [Свитолина]. Все также шокированы. Мы попросили организовать конференц-колл с Советом директоров WTA, чтобы поднять там вопрос, как такой человек, как Стив Саймон, может быть лидером в WTA, и что нам со всем этим делать. Как нам дальше понимать, что наша организация хоть как-то защищает наши права. Я просто не понимаю, как случилось в этом мире, что нужно объяснять такие вещи. Это очень удивительно и очень больно», – цитирует Цуренко портал «Большой теннис Украины».
У ATP и WTA есть свой новый командный турнир - United Сup (ранее - ATP Cup), но там формально участвуют не страны, а тоже игроки. Первый номер в рейтинге из той или страны сам формирует команду, в том числе и капитана. Национальные теннисные федерации никакого отношения к турниру не имеют. И команды официально называются не как "сборная России", а как "команда Россия", а иногда как "команда Медведева".
Их решение не отстранять спортсменов было смелым и последовательным и как теперь оказалось - правильным.
И самое главное - при принятии решений теннис теперь является ориентиром для некоторых международных федераций.
Отстранение или допуск спортсменов никак не влияет на ситуацию, происходящую на территории Украины