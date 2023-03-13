Леся Цуренко: «Глава WTA мне заявил, что россияне и белорусы точно вернутся на Олимпиаду – и это будет так же, как в теннисе»

Теги WTA Леся Цуренко BNP Paribas Open Элина Свитолина Донна Векич Арина Соболенко Теннис

Украинка Леся Цуренко объяснила, почему снялась с матча в Индиан-Уэллс против белоруски Арины Соболенко.

«Причиной отказа стала паническая атака. Официально будет написано «личные причины», но фактически это проблемы с дыханием и, можно сказать, истерика.

Несколько дней назад у меня был разговор с нашим СЕО WTA Стивом Саймоном, и я была абсолютно шокирована тем, что услышала. Он сказал мне, что сам он [боевые действия] не поддерживает, но если игроки из России и Беларуси поддерживают, то это только их собственное мнение, и мнение других людей не должно меня расстраивать. В то же время он отметил, что если бы с ним такое происходило и он был бы на моем месте, то он чувствовал бы себя ужасно.

Кроме того, он высказал уверенность в том, что россияне и белорусы вернутся на Олимпиаду, и сказал, что это произойдет именно так, как происходит сейчас в теннисе. Также он сказал, что фэйр-плэй и олимпийские принципы не нарушены, а как раз наоборот. Именно тот факт, что они выступят на Олимпиаде, и покажет, что эти принципы работают, что все равны и все имеют возможность там выступать. На вопрос, понимает ли он, что говорит мне это во время активной фазы [конфликта] в моей стране, он сказал, что да, и это его мнение.

Я была абсолютно шокирована этим разговором, и уже в прошлой игре [против Донны Векич] было невероятно сложно играть, сложно собраться и сегодня, когда пришло время идти на корт, у меня началась паническая атака, и я просто не смогла туда выйти. Очень надеюсь, что смогу всю эту информацию переварить и буду более готова к следующему турниру.

О моем разговоре со Стивом знают только игроки из нашей группы, с кем мы постоянно на связи, знает Элина [Свитолина]. Все также шокированы. Мы попросили организовать конференц-колл с Советом директоров WTA, чтобы поднять там вопрос, как такой человек, как Стив Саймон, может быть лидером в WTA, и что нам со всем этим делать. Как нам дальше понимать, что наша организация хоть как-то защищает наши права. Я просто не понимаю, как случилось в этом мире, что нужно объяснять такие вещи. Это очень удивительно и очень больно», – цитирует Цуренко портал «Большой теннис Украины».

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36 комментариев

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murzzzzzilka
Ответ LeMax_rus
Интересная у неё логика, говорит о защите своих прав, при этом призывает ущемлять права других, те же Касаткина и Рублёв, например, чётко высказали свою позицию, и почему они должны отвечать за действия какого-то выжившего из ума обитателя бункера? Отстранение или допуск спортсменов никак не влияет на ситуацию, происходящую на территории Украины
Ты про зелю?
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murzzzzzilka
Ответ LeNok
А я вот считаю дорогая Леся что Украинских спортсменов не должно быть на спортивных стартах с 2014 года и призывов москоляку на гиляку...что дальше?
Начиная с Одессы не должно быть. Призывы начались намного раньше.
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sedric
Ответ Dym86
Прям по справедливости решает.
Горький опыт с Китаем, а именно лишение китайского бабла, и научил его, что в чисто коммерческих организациях, которые не живут на взносы федераций, нельзя принимать поспешных политических решений. Стреляешь себе в ногу.
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murzzzzzilka
Не жалко. Вообще.
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goodloser
Ответ sashati
"Что нам делать?" - что делать, стать на колени перед детьми Донбасса и замаливать свои грехи..
В таком случае у тебя больше оснований встать на колени.
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Алекс Я
Ответ Юлия Лукьянова
Кубок Девиса проводит ITF. У ATP и WTA есть свой новый командный турнир - United Сup (ранее - ATP Cup), но там формально участвуют не страны, а тоже игроки. Первый номер в рейтинге из той или страны сам формирует команду, в том числе и капитана. Национальные теннисные федерации никакого отношения к турниру не имеют. И команды официально называются не как "сборная России", а как "команда Россия", а иногда как "команда Медведева".
Спасибо
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Юлия Лукьянова
Ответ Алекс Я
А Кубок Девиса разве не под эгидой АТР?
Кубок Девиса проводит ITF.
У ATP и WTA есть свой новый командный турнир - United Сup (ранее - ATP Cup), но там формально участвуют не страны, а тоже игроки. Первый номер в рейтинге из той или страны сам формирует команду, в том числе и капитана. Национальные теннисные федерации никакого отношения к турниру не имеют. И команды официально называются не как "сборная России", а как "команда Россия", а иногда как "команда Медведева".
0
0
0
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sashati
Ответ goodloser
Паническую атаку может вызвать что угодно, самое незначительное событие, и это очень серьёзное заболевание. Если это действительно паническая атака.
Ходи, как белогвардейцы, если кишка выдержит!
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justinefan
Розовые очки всегда бьются стёклами внутрь. Но паническая атака как реакция на адекватность-это конечно сильно.
+10
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sashati
"Что нам делать?" - что делать, стать на колени перед детьми Донбасса и замаливать свои грехи..
+6
-1
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СладкаЯгода
У меня нет слов, чтобы выразить огромнейшую благодарность теннису - ITF, ATP, WTA, AO, RG, USO и конечно остальным турнирам.
Их решение не отстранять спортсменов было смелым и последовательным и как теперь оказалось - правильным.
И самое главное - при принятии решений теннис теперь является ориентиром для некоторых международных федераций.
+13
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Alexander2022
Ответ Алекс Я
А Кубок Девиса разве не под эгидой АТР?
Не под их эгидой. Как и Олимпийские игры
+2
0
+2
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Dym86
Ответ asik91
Этот Стив пару лет назад убрал турниры их Китая из-за исчезновения Шуай Пэн. Нормальный мужик какой-то.
Прям по справедливости решает.
+3
-1
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sa.lari
Ответ Алекс Я
А Кубок Девиса разве не под эгидой АТР?
ITF
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Bdv68
Может просто неправильным дихлофосом траванула своих тараканов?
+4
-1
+3
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asik91
Этот Стив пару лет назад убрал турниры их Китая из-за исчезновения Шуай Пэн. Нормальный мужик какой-то.
+8
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+7
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Алекс Я
Ответ Юлия Лукьянова
В ATP и WTA никогда не играли граждане тех или иных государств. Играли люди - независимые профессиональные спортсмены. Цуренко и другие украинские теннисисты до сих пор этого не поймут. Или, скорее, понимают, но говорят ровно то, что от них требуют в их родной стране.
А Кубок Девиса разве не под эгидой АТР?
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-2
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Алекс Я
Выхлопы пошли
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LeMax_rus
Интересная у неё логика, говорит о защите своих прав, при этом призывает ущемлять права других, те же Касаткина и Рублёв, например, чётко высказали свою позицию, и почему они должны отвечать за действия какого-то выжившего из ума обитателя бункера?
Отстранение или допуск спортсменов никак не влияет на ситуацию, происходящую на территории Украины
+11
-4
+7
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goodloser
Паническую атаку может вызвать что угодно, самое незначительное событие, и это очень серьёзное заболевание. Если это действительно паническая атака.
+7
0
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LeNok
А я вот считаю дорогая Леся что Украинских спортсменов не должно быть на спортивных стартах с 2014 года и призывов москоляку на гиляку...что дальше?
+20
-7
+13
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ekaterina_)))
Ответ dimon 2.0
теннисная ...едерация в очередной раз подтвердила, что деньги для них слишком большие чтобы пахнуть ! все бОльшее уважение вызывают федерации биатлона, лыжных гонок и других видов спорта с вменяемыми призовыми. а не мешками халявных денюх от ролекса и чейза за просто выход в след раунд.
Поэтому, видимо, теннис развивается, а лыжи практически скатились на дно.
+16
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ekaterina_)))
Он как раз защищает права ВСЕХ игроков в одинаковой степени.
+14
-1
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dimon 2.0
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trumpet
Ответ Другая_
Ну Стив, держись теперь. Я только не пойму, что именно в его словах вызвало паническую атаку? Что российские спортсмены когда-нибудь по-любому вернутся? Ну так это очевидные вещи. Он ничего такого не сказал, что могло её так возмутить. Он, наоборот, ей хотел помочь реальнее смотреть на мир.
Когда в мозгу сформировано определенное видение мира, столкновение с реальностью вызывает шок. Именно поэтому вытащить человека из религиозной секты так сложно.
+12
-1
+11
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